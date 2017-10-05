Супрун: Минздрав Украины планирует ввести электронные рецепты с 2018 года

Уже с 2018 года Министерство здравоохранения планирует ввести электронные рецепты. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Это значительно упростит маршрут пациента и позволит нам эффективно отслеживать статистку пациентов. Врачи будут выписывать электронные рецепты, которые нельзя будет ни потерять, ни подделать», — рассказала Ульяна Супрун.

По ее словам, таким образом Министерство здравоохранения сможет отслеживать, какие пациенты получают лекарства, какие врачи и какие рецепты выписывают.

Пока что речь о внедрении электронных рецептов идёт лишь относительно программы «Доступные лекарства». Однако в дальнейшем министерство планирует распространить электронные рецепты на всю систему здравоохранения.

Источник: «Украинская правда»