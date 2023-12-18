Символ Disney Микки Маус становится общественным достоянием с 2024 года, но есть нюансы

Микки Маус, один из самых любимых персонажей Disney, должен стать общедоступным в 2024 году. Однако ситуация несколько сложнее, поскольку художникам и создателям за пределами Disney можно будет использовать только самый первый образ Микки из «Парохода Вилли» и очень ограниченным образом.

Представитель Disney подробно рассказал Associated Press, что означает истечение срока действия авторских прав на фильм «Пароход Вилли».

«С момента первого появления Микки Мауса в короткометражном фильме «Пароход Вилли» 1928 люди ассоциировали его с историями, опытом и настоящими продуктами Disney. Это не изменится, когда истечет срок действия авторских прав на фильм «Пароход Вилли». Истечение срока действия авторских прав на «Пароход Вилли» не повлияет на более современные версии Микки, а Микки и в дальнейшем будет играть ведущую роль как глобальный представитель Walt Disney Company в наших рассказах, аттракционах в тематическом парке и сувенирах. Конечно, мы будем продолжать защищать наши права на более современные версии Микки Мауса и другие произведения, которые остаются объектами авторского права».

Хотя охват авторского права уменьшается, Disney все еще владеет торговой маркой Микки как корпоративного талисмана и идентификатора бренда. Кроме того, создатели не смогут создавать какие-либо работы, вводящие потребителей в заблуждение относительно того, что их Микки так или иначе связан с Disney, поскольку компания будет «работать, чтобы защитить потребителей от несанкционированного использования Микки и других наших знаковых персонажей».

Микки дебютировал на большом экране в фильме «Пароход Вилли» в 1928 году, и согласно законодательству США авторское право может сохраняться в течение 95 лет – этот срок истекает в 2024 году. Disney и другие компании настойчиво боролись за то, чтобы их интеллектуальная собственность не была публичной и работали с Конгрессом, чтобы продлить авторское право еще на 20 лет.

Вдобавок к Микки в следующем году Тигра из Винни-Пуха также станет общественным достоянием, поскольку он впервые появился в книге Милна «Дом на Пуховом углу» в 1928 году. Не теряя времени, Тигра появится в фильме ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед 2», который выйдет в кинотеатрах в феврале 2024 года.

Источник: IGN