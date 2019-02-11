Так может выглядеть обновленный Пуск ОС Windows 10 без живых плиток

В марте-апреле этого года ожидается очередное крупное обновление ОС Windows 10 19H1, которое, учитывая временные рамки, наверняка готово к выпуску, а разработчики Microsoft скоро начнут (а, возможно, что уже начали) трудиться над следующим обновлением Windows 10 19H2. Предполагается, что именно оно принесет серьезные изменения в дизайнерской части ОС Windows 10. Ранее мы уже слышали о переработанном меню Пуск без живых плиток. Теперь же появились первые изображения, демонстрирующие предполагаемый дизайн обновленного меню Пуск, лишенного этого спорного функционального и интерфейсного элемента.

Напомним, впервые живые плитки, которые впоследствии негативно были приняты как разработчиками, так и пользователями, появились в Windows Phone, после чего перекочевали в Windows 8, а затем — и в Windows 10. Сама Microsoft уже достаточно давно не вносила каких-либо изменений в функциональность или интерфейс живых плиток, что только делает слухи об отказе от этой функции правдоподобными.

Как видим, новый Пуск без живых плиток выглядит не так, как могли надеяться верные поклонники Windows 7. Никакого возврата к популярной «семерке» в этом плане не предвидится. По крайней мере, если в итоге финальный вариант дизайна окажется именно таким. Да, живых плиток нет, но вместо компактного меню с закрепленными неподвижно иконками здесь огромный раздутый холст со списком установленных приложений, аналогичным тому, что используется в актуальной версии Windows 10, дополненный перечнем документов, файлов и приложений, которые использовал или запускал недавно.

Как отмечает MSPoweruser, самая большая проблема такого варианта дизайна меню Пуск в его непредсказуемости и отсутствии возможности размещать иконки в привычном для себя месте с целью развития своего рода мышечной памяти.

Напомним, ранее Microsoft уже показывала нам новые иконки офисных приложений, а также обновленные версии пиктограмм других приложений Windows 10. Собственно, их тоже можно увидеть на этих неофициальных концептуальных изображениях нового меню Пуск.

Источник: MSPoweruser