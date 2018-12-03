Microsoft также поменяет дизайн иконок в Windows 10

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Как ожидается, корпорация Microsoft переработает иконки в операционной системе Windows 10 вместе с аналогичным изменением дизайна иконок в пакете Office. Недавно компания раскрыла новый дизайн иконок для Office 365 и намекнула, что она рассматривает возможность проведения аналогичных изменений и в Windows 10.

Как заявил глава отдела дизайна продуктов Office Джон Фридман, было сложной задачей создать общую систему и дизайн 10 иконок одновременно. А теперь, когда система утверждена, компания начнёт масштабировать её по всей компании Microsoft.

В ролике, посвящённом новым иконкам в Office 365, также можно увидеть несколько кадров того, как могут выглядеть обновлённые иконки и в Windows 10 (на 42-й секунде). Также некоторые намёки на грядущие изменения дизайна иконок Windows 10 можно обнаружить в блоге Фридмана, одна из записей которого содержит концепты изображений иконок для многих встроенных приложений, таких как «Фото», «Новости», «Почта» и др.

Источник: The Verge