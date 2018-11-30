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Microsoft показала новые иконки для Office, как часть более масштабного редизайна
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Microsoft показала новые иконки для Office, как часть более масштабного редизайна

Microsoft показала новые иконки для Office, как часть более масштабного редизайна

Microsoft впервые за пять лет модернизировала значки приложений своего офисного пакета, которые, по словам компании, стали проще и современней. Обновление затрагивает сразу несколько платформ: Windows, Mac, iOS и Android. Новые значки демонстрируют, как изменился Microsoft Office с новыми возможностями на основе искусственного интеллекта и более продвинутыми функциями для совместной работы.

Первое, что бросается в глаза – отсутствие изображения листка бумаги на иконках Word, Excel, PowerPoint, который был там с 2007 года. Тем не менее, дизайнеры старались сделать миниатюры узнаваемыми.

«Наше решение заключалось в том, чтобы отделить букву и символ от значков, создав по существу два слоя (один для буквы и один для символа), которые мы сможем в дальнейшем объединять или разделять», – пояснил главный дизайнер Office Джон Фридман (Jon Friedman).

На промо-изображениях можно заметить и другие новые значки, среди которых – OneDrive и Skype. Но эти приложения получат их позже.

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Новые иконки – это только часть тех изменений, которые ожидаются в офисном пакете. Microsoft также упростит интерфейс ленты и добавит поддержку Fluent Design. Обновление начнёт развёртываться в ближайшие месяцы, первыми его получат мобильные приложения и Office 365.

Источник: The Verge

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