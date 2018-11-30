Microsoft показала новые иконки для Office, как часть более масштабного редизайна

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Microsoft впервые за пять лет модернизировала значки приложений своего офисного пакета, которые, по словам компании, стали проще и современней. Обновление затрагивает сразу несколько платформ: Windows, Mac, iOS и Android. Новые значки демонстрируют, как изменился Microsoft Office с новыми возможностями на основе искусственного интеллекта и более продвинутыми функциями для совместной работы.

Первое, что бросается в глаза – отсутствие изображения листка бумаги на иконках Word, Excel, PowerPoint, который был там с 2007 года. Тем не менее, дизайнеры старались сделать миниатюры узнаваемыми.

«Наше решение заключалось в том, чтобы отделить букву и символ от значков, создав по существу два слоя (один для буквы и один для символа), которые мы сможем в дальнейшем объединять или разделять», – пояснил главный дизайнер Office Джон Фридман (Jon Friedman).

На промо-изображениях можно заметить и другие новые значки, среди которых – OneDrive и Skype. Но эти приложения получат их позже.

Новые иконки – это только часть тех изменений, которые ожидаются в офисном пакете. Microsoft также упростит интерфейс ленты и добавит поддержку Fluent Design. Обновление начнёт развёртываться в ближайшие месяцы, первыми его получат мобильные приложения и Office 365.

Источник: The Verge