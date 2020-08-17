ZTE Axon 20 5G станет первым смартфоном с незаметной подэкранной камерой — его представят 1 сентября





До этого момента мы уже видели прототипы смартфонов Oppo со встроенной под экран фронтальной камерой и знаем, что Samsung достаточно давно разрабатывает соответствующую технологию. Однако первой такой смартфон (с незаметной подэкранной камерой) для массового рынка выпустит не Samsung, и не Oppo, а… ZTE. По крайней мере, производитель заверяет, что его будущий смартфон Axon 20 5G, чья премьера намечена на 1 сентября, будет первым в своем роде с незаметно встроенной под экраном фронтальной камерой.

Это достаточно неожиданно, учитывая заявления различных производителей, что технология подэкранной камеры еще нуждается в доработке, поскольку уступает обычным фронтальными камерами по части оптических свойств. Тем не менее ZTE утверждает, что ей удалось опередить всех, заверяя, что подэкранная камера Axon 20 5G сможет обеспечить примерно такой же уровень качества снимков, как «обычные» фронтальные камеры.

ZTE не раскрыла больше никаких характеристик, но предыдущие утечки указывали на 32-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенную основную с сенсорами 64 и 8 Мп. Кроме того, Axon 20 5G приписывают 6,92-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2460×1080 пикселей, SoC с максимальной частотой 2,4 ГГц, до 12 ГБ оперативной памяти и батарею на 4120 мА·ч.

Источник: Engadget