Новости CES 2024 11.01.2024 в 10:52 comment views icon

Тамагочи с искусственным интеллектом: Rabbit за день продала 10 тысяч «карманных компаньонов» R1

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Дебют на CES 2024 спровоцировал шквал интереса к обновленному портативному устройству Rabbit, напоминающему очень модернизированную версию Tamagotchi с искусственным интеллектом.

R1 это карманный гаджет, который будет управлять программами вместо вас (т.е. сможет по командам воспроизводить музыку, покупать продукты, отправлять сообщения через единый интерфейс без использования телефона; и также имеет режим обучения). По данным The Verge, устройство оснащено маленьким 2,88-дюймовым сенсорным экраном и работает на собственной ОС компании, базирующейся на «модели большого действия».

Тамагочи с искусственным интеллектом: Rabbit за день продала 10 тысяч «карманных компаньонов» R1Тамагочи с искусственным интеллектом: Rabbit за день продала 10 тысяч «карманных компаньонов» R1

R1 имеет процессор MediaTek с частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ. Корпус разработан совместно с дизайнерской фирмой Teenage Engineering, а одного заряда батареи должно хватить на день. Стоимость гаджета достигает $200, однако, как сообщает на X его разработчик, компания Rabbit, сейчас вся первая партия из 10 000 устройств полностью распродана.

«Когда мы начали создавать R1, мы думали, что будем рады, если продадим 500 устройств в день запуска. За сутки мы превысили планы в 20 раз!».

В то же время, R1 доступны для предварительного заказа на сайте Rabbit с ожидаемой датой доставки — апрель-май 2024 года.

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