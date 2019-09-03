Тарифы на отправку посылок в Украине повысятся на четверть

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Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) на заседании 3 сентября утвердила очередное повышение граничных тарифов на почтовую связь, передает LIGA.net.

По информации источника, повышение инициировал государственный оператор почтовой связи «Укрпошта».

Итак, с 2020 года предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи будут повышены следующим образом:

для письменной корреспонденции:

— неприоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г — на 1,00 грн (12,5%);

— приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г — на 1,00 грн (10,0%);

— бандероль простая неприоритетная массой до 250 г — на 1,50 грн (12,5%);

— бандероль простая приоритетная массой до 250 г — на 1,50 грн (10,0%);

— бандероль простая неприоритетная массой до 1000 г (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) — на 2,70 грн (12,5%);

— за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу — на 1,00 грн (12,5%);

для посылок без объявленной ценности:

— посылка в пределах Украины — на 4,00 грн (22,7%);

— посылка в пределах области — на 3,00 грн (29,4%).

По итогу можно сказать, что больше всего подорожает отправка посылки в пределах области. Теперь ждем объявления от «Укрпошты» о повышении тарифов с 1 января 2020 года.

Источник: LIGA.net.