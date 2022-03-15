Технологические гиганты потеряли $2 триллиона и рискуют вылететь из ТОП-10 S&P

Подорожание нефти и кризис с поставками чипов повлияло на капитализацию IT-гигантов. Второе место в рейтинге Standard & Poor’s (S&P 500) сейчас занимает Saudi Aramco. Нефть по $100 за баррель позволило компании подняться в ТОП-10 и выбить Tesla из клуба триллионеров. Автопроизводитель теперь оценивается в $822 млрд. На грани вылета из «десятки» самых дорогих компаний находится и Meta с $510 млрд.

Издание Bloomberg называет такие изменения цикличностью рынка и сравнивает ситуацию с концом 90-х и «пузырем доткомов». Пик нефтяных компаний, таких как Exxon Mobil Corp и Chevron Corp пришелся на десятые годы этого столетия, но отрасль сдалась под натиском Microsoft, Apple и Google.

Инвесторы понимают, что ожидания от технологических компаний стали слишком высокими.

«Люди ошибочно полагали, что эти компании будут больше и прибыльнее, чем сейчас. Но проблема в том, что когда вы попадаете в финансовую эйфорию, компании начинают переоценивать капитализацию в будущем». Билл Смид, директор по инвестициям Smead Capital Management.

Всего же с начала года акции технологических компаний из ТОП-10 потеряли в общей сложности $2 триллиона, а индекс Nasdaq 100 упал на 18%.