Telegram-бот TacticMedAid научит оказывать первую медицинскую помощь и поможет спасти жизнь в условиях боевых действий

Группа волонтеров из компании 42flows.tech создала Telegram-бот под названием TacticMedAid. Он предназначен для обучения оказанию первой помощи. Авторы считают, что он пригодится для гражданского населения, для военных и врачей в условиях войны.

Отмечается, что в условиях войны знание основ тактической медицины позволяет сохранить жизнь как гражданскому населению, так и военным. Например, после внедрения рекомендаций Tactical Сombat Сasualty Сare (стандарт медицинской помощи во время боевых действий) среди Американских военных уровень смертности во время боевых действий уменьшился в разы. Статистика показывает, что при условии предоставления взаимопомощи или самопомощи можно избежать 90% смертей.

Домедицинская помощь обычно касается трех базовых манипуляций: правильное применение жгута-турникета, быстрое лечение напряженного пневмоторакса и создание проходимости верхних дыхательных путей. Все эти манипуляции нужно сделать непосредственно возле потерпевшего сразу после ранения/травмы, столь быстро насколько это позволяет ситуация. В то же время, не оказание или несвоевременное оказание медицинской помощи вероятнее всего приведет к смерти.

Именно для обучения приемам домедицинской помощи и предназначен Telegram-бот TacticMedAid. В общем, бот состоит из двух частей: для военных (согласно протоколу ТССС) и для гражданских людей (согласно протоколу Stop the Bleed).

Раздел для гражданского населения максимально упрощен и касается в основном вопросов эффективной остановки кровотечения, поскольку потеря крови является наиболее распространенной и опасной травмой и причиной смертности во время войны. В то же время, раздел для военных покрывает более широкий спектр проблем, в частности, касающихся кровообращения, кровотечения, дыхания, проходимости дыхательных путей, ожогов, наложения повязок, и коммуникации с раненым. Сейчас команда работает над добавлением функции контроля и тестирования знаний по курсу протоколов ТССС (для военных) и Stop The Bleed (для гражданских), чтобы люди могли проверить, как хорошо они усвоили информацию.

Команда проекта также разработала информационный телеграмм-канал TacticMedAid, который показывает учебные материалы и краткие сообщения с полезными и важными фактами из протоколов тактической медицины.