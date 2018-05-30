Telegram пожаловался на глобальную блокировку обновлений мессенджера в App Store с середины апреля

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Apple заблокировала обновление приложения Telegram по всему миру с середины апреля 2018 года, сообщается на сайте мессенджера.

Рассказывая о последних изменениях в приложении, связанных с недавно вступившим в силу в ЕС новом общем регламенте по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), команда разработчиков сообщила следующее:

«К сожалению, Apple заблокировала возможность обновления Telegram на iOS по всему миру с середины апреля».

В то же время пользователи Android продолжают получать обновления приложения Telegram через магазин Google Play Store.

О причинах блокировки пока ничего не сообщается. Отметим, что ранее на этой неделе Роскомнадзор пригрозил «нарушить функционирование» App Store, если Apple не удалит Telegram, который в России начали блокировать 16 апреля.

Напомним, вчера аналитики TNS опубликовали инфографику, рассказывающую об особенностях украинской аудитории мессенджера Telegram на Android-смартфонах.

Источник: Telegram