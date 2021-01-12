Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США

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На фоне вечного бана аккаунта Дональда Трампа в Twitter и подтвержденному остракизму из магазинов Google и Apple популярного среди сторонников действующего президента аналога твиттера Parler в США существенно вырос интерес к мессенджеру Telegram. Детище Павла Дурова стало вторым по числу скачиваний приложением в США, сообщает издание The Daily Telegraph.

Как сообщает издание, за период с 6 по 10 января мессенджер суммарно загрузили около 545 тысяч раз, что втрое превышает результат за аналогичный период неделей ранее.

После запрета основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что команда мессенджера разрабатывает браузерную версию для Safari, которая ничем не будет уступать мобильному приложению. Она позволит и дальше пользоваться сервисом, если Apple заблокирует мессенджер в App Store.