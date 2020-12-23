Павел Дуров анонсировал монетизацию Telegram — с 2021 года появятся платные услуги и реклама в сообществах. Еще в мессенджере теперь есть групповые голосовые звонки

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Основатель Telegram особо подчеркнул, что для обычных пользователей все текущие сервисы останутся бесплатными и никакой рекламы в личных сообщениях и группах не будет.

23 декабря 2020 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о предстоящей монетизации мессенджера, которая начнется с 2021 года и подразумевает несколько крупных изменений.

Дуров рассказал, что долгое время оплачивал счета Telegram из собственных сбережений, но сейчас, когда расходы стали слишком велики, перед ним стал выбор. Сейчас Telegram, который недавно отметил свое семилетие, приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей — рубеж в 400 миллионов был пройден в апреле 2020 года.

Как отметил предприниматель, «когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку».

Дуров в очередной раз отсыпал критики в сторону WhatsApp, заявив, что вариант продажи исключен и Telegram просуществует еще долго как «независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса». И обеспечить это призвана как раз монетизация, которая позволит сервису начать зарабатывать деньги. Дуров заверил, что сама монетизация Telegram будет максимально ненавязчивой, а большинство пользователей не заметят серьезных изменений.

Что конкретно предполагает утвержденный руководством Telegram план монетизации

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными, но планируются дополнительные ресурсоемкие функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями, которые будут платными. Что это будут за функции, пока не сообщается.

Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Реклама в личных и групповых чатах неприемлема, считают в компании. В то же время Telegram разрабатывает собственную рекламную платформу для владельцев публичных каналов, которая «обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а также позволит покрывать расходы на серверы и трафик»

Одновременно вышло обновление Telegram версии 7.3 (это 12-е обновление в этом году), в котором появились групповые голосовые звонки. Напомним, функциональность тестировалась на Android и iOS с прошлого месяца, а теперь она доступна всем желающим.

В любой группе теперь можно запустить голосовой чат параллельно с обычной перепиской — текст и голос будут органично дополнять друг друга в едином пространстве. К каждому чату могут одновременно подключиться тысячи участников и в группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в конкретный момент (его иконка мигает).

Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто.