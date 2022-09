Телескоп Габбл хотят поднять на более высокую и стабильную орбиту с помощью корабля Crew Dragon — SpaceX готова сделать это бесплатно

В четверг, 22 сентября, NASA и SpaceX подписали соглашение для изучения возможности вывода космического телескопа Хаббл на более стабильную орбиту при помощи космического корабля SpaceX Dragon.

Исследование, предложенное компанией SpaceX в партнерстве с программой Polaris, предназначено для того, чтобы лучше понять технические проблемы, связанные с обслуживанием миссии Хаббла. NASA говорит, что другие компании также могут предложить аналогичные исследования с использованием ракет или космических аппаратов в качестве своей модели.

Ожидается, что исследование займет до шести месяцев — технические данные будут собирать как с Хаббла, так и с космического корабля SpaceX Dragon. Полученная информация поможет определить — удастся ли объектам безопасно сблизиться и состыковываться, чтобы затем перевести телескоп на более стабильную орбиту.

Хотя тестовыми моделями исследования выступают Хаббл и Dragon — некоторые части концепции миссии могут быть применимы к другим космическим кораблям, особенно к тем, которые находятся на околоземной орбите.

Live now: NASA and @SpaceX leaders discuss the possibility of working together to boost @NASAHubble into a more stable orbit. https://t.co/Q1r7c0XvQV

— NASA (@NASA) September 29, 2022