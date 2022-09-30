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Телескоп Габбл хотят поднять на более высокую и стабильную орбиту с помощью корабля Crew Dragon — SpaceX готова сделать это бесплатно

Телескоп Габбл хотят поднять на более высокую и стабильную орбиту с помощью корабля Crew Dragon — SpaceX готова сделать это бесплатно

В четверг, 22 сентября, NASA и SpaceX подписали соглашение для изучения возможности вывода космического телескопа Хаббл на более стабильную орбиту при помощи космического корабля SpaceX Dragon.

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Исследование, предложенное компанией SpaceX в партнерстве с программой Polaris, предназначено для того, чтобы лучше понять технические проблемы, связанные с обслуживанием миссии Хаббла. NASA говорит, что другие компании также могут предложить аналогичные исследования с использованием ракет или космических аппаратов в качестве своей модели.

SpaceX Dragon
На этом изображении от 24 апреля 2021 года показан корабль SpaceX Crew Dragon Endeavour, приближающийся к Международной космической станции.

Ожидается, что исследование займет до шести месяцев — технические данные будут собирать как с Хаббла, так и с космического корабля SpaceX Dragon. Полученная информация поможет определить — удастся ли объектам безопасно сблизиться и состыковываться, чтобы затем перевести телескоп на более стабильную орбиту.

«Исследование является захватывающим примером инновационных подходов, которые NASA изучает в рамках государственно-частного партнерства. По мере роста нашего космического флота мы хотим исследовать широкий спектр возможностей для поддержки самых надежных и интересных научных миссий», — сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Хотя тестовыми моделями исследования выступают Хаббл и Dragon — некоторые части концепции миссии могут быть применимы к другим космическим кораблям, особенно к тем, которые находятся на околоземной орбите.

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Хаббл работает с 1990 года на высоте около 539 км над Землей на орбите, которая со временем медленно уменьшается.  Перезапуск телескопа на более высокую и стабильную орбиту может продлить его жизнь на несколько лет.

Телескоп Габбл хотят поднять на более высокую и стабильную орбиту с помощью корабля Crew Dragon — SpaceX готова сделать это бесплатно
Каноническое фото телескопа, сделанное во время последней ремонтной миссии в 2009 г.

Последнее (пятое) техническое обслуживание телескопа с установкой новой камеры было проведено в 2009 году экипажем Space Shuttle Atlantis STS-125. По истечении срока службы NASA планирует безопасно вывести Хаббл с орбиты или утилизировать его.

«SpaceX и Polaris хотят расширить границы современных технологий и изучить, как коммерческое партнерство может творчески решать сложные проблемы. Такие миссии, как обслуживание Хаббла, помогут расширить космические возможности, чтобы в конечном итоге помочь всем нам достичь наших целей и стать космической многопланетной цивилизацией», — сказала Джессика Дженсен, вице-президент по работе с клиентами и интеграции в SpaceX.

Источник: NASA


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