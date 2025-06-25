Лучше надышаться пыли с Луны, чем грязного воздуха с Земли, — ученые

Ученые по результатам последних исследований установили, что лунная пыль может быть не настолько вредна для человека, как считалось.

Результаты новых экспериментов продемонстрировали, что типичное загрязнение воздуха на оживленной улице опаснее вдыхания лунной пыли. Как утверждает профессор естественных наук Сиднейского технологического университета Брайан Оливер, результаты подтверждают безопасность возвращения людей на Луну.

Беспокойство относительно токсичности лунной пыли возникли по результатам миссий «Аполлон». Лунная пыль имеет статический заряд, из-за чего налипает на скафандры астронавтов. После возвращения астронавтов в лунный модуль пыль с их скафандров попала в воздух. Ее вдыхание вызвало респираторные проблемы, которые наблюдались в течение суток, а затем исчезли.

По словам астронавта миссии «Аполлон-17» Харрисона Шмитта, последствия вдыхания лунной пыли напоминают лихорадку, сопровождающуюся жжением в глазах, чиханием и болью в горле. Уже на Земле один из хирургов миссии сообщил о похожих симптомах после распаковки использованных скафандров.

Медики и астронавты также сообщали, что симптомы ухудшались после каждой новой миссии, что свидетельствует о том, что повторное воздействие лунной пыли становится еще более токсичным. Тем не менее, отдельные свидетельства не являются количественной мерой потенциального вреда, который лунная пыль может нанести человеку.

В связи с этим аспирантка в группе респираторных исследований Сиднейского технологического университета Микаэла Смит решила выяснить, насколько же на самом деле опасна лунная пыль. Она провела эксперименты с использованием двух образцов, имитирующих реальную лунную пыль, обнаруженную в темных вулканических низменных равнинах нашего спутника и на более древних высокогорьях.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Частицы размером менее 2,5 микрон достаточно малы, чтобы их можно было вдохнуть и задержать в нижних дыхательных путях. Смит ввела их в два разных типа клеток легких — бронхиальные и альвеолярные.

После этого ученая провела аналогичный эксперимент, используя образцы твердых частиц в воздухе, отобранных на одной из оживленных улиц Сиднея. Исследовательница установила, что хотя неровная форма и шероховатость лунной пыли вызывают раздражение легких, это влияние значительно слабее влияния загрязненного земного воздуха.

«Важно различать физический раздражитель и высокотоксичное вещество. Наши результаты показывают, что, хотя лунная пыль может вызвать некоторое немедленное раздражение дыхательных путей, она, по-видимому, не представляет риска возникновения хронических, долгосрочных заболеваний, таких как силикоз, который вызывается такими материалами, как кремниевая пыль», — утверждает Микаэла Смит.

Эти результаты могут иметь влияние на запланированную NASA миссию Artemis, предусматривающую возвращение астронавтов на Луну. В NASA до сих пор есть беспокойство относительно опасности для здоровья астронавтов из-за токсичности лунной пыли. Именно поэтому одна из стратегий предусматривает прикрепление скафандров астронавтов к внешней части лунного модуля, таким образом астронавты будут входить и выходить из скафандров через шлюз внутри модуля, не принося с собой в кабину лунную пыль.

Результаты исследования опубликованы в журнале Life Sciences in Space Research

Источник: Space.com