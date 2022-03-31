Телескоп «Хаббл» обнаружил самую далекую звезду: ее назвали Earendel

Одна из самых известных и результативных космических обсерваторий «Хаббл» начала работу в далеком 1990 году и до сих пор в строю (хотя была рассчитана на 15 лет). Недавно телескоп сделал очередное открытие. Обнаружена самая далекая из когда-либо виденных звезда. Теперь ее название Earendel. Она существовала в течение первого миллиарда лет после зарождения Вселенной во время Большого взрыва (с красным смещением 6,2). Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Эта находка — огромный скачок назад во времени по сравнению с предыдущим рекордсменом, одинокой звездой, которую «Хаббл» обнаружил в 2018 году. Звезда Earendel существовала, когда Вселенной было около 4 миллиардов лет, что составляет 30% ее нынешнего возраста, в то время, которое астрономы называют «красным смещением 1,5». Ученые используют выражение «красное смещение», потому что по мере расширения Вселенной свет от отдаленных объектов растягивается или «смещается» в сторону более длинных красных волн по мере движения по направлению к нам.

Недавно обнаруженная звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиардов лет, чтобы достичь Земли, и она видится нам такой, какой была, когда возраст Вселенной составлял всего 7% от нынешнего, при красном смещении 6,2. Мельчайшие объекты, ранее замеченные на таком большом расстоянии, — это скопления звезд в ранних галактиках.

Earendel выделяется своим свечением на фоне ее родной галактики благодаря каустике (отражению света, вызванного искривлением поверхности). Астрономы пока не могут определить, является ли Earendel двойной звездой. Узнать больше о ней уже в текущем году поможет космический телескоп «Джеймс Уэбб». Он приступит к научной работе летом.