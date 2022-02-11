Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал селфи и первое фото — звезды HD 84406 из Большой Медведицы

Передовая инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб» прислала свои первые снимки, сделанные после выхода на целевую орбиту вокруг второй точки Лагранжа (L2) 24 января 2022 года. В начале февраля на расстоянии почти 1,5 млн километров от Земли космический телескоп начал калибровку зеркал и включение ряда инструментов. Первым объектом, на котором «потренировался» «Джеймс Уэбб», стала солнцеподобная звезда HD 84406, находящаяся на расстоянии около 260 световых лет от нас в созвездии Большой Медведицы. Космическая обсерватория сделал серию фотографий HD 84406, а точнее исходящего от нее света.

Перед командой «Джеймса Уэбба» стояла двоякая задача: подтвердить, что NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) готова собирать свет от небесных объектов, а затем идентифицировать звездный свет от одной и той же звезды в каждом из 18 сегментов главного зеркала. Результатом стала мозаика изображений из 18 точек света, отраженных от неоткалиброванных сегментов главного зеркала телескопа, отразивших свет от одной и той же звезды обратно на вторичное зеркало «Джеймса Уэбба» и в детекторы NIRCam.

«То, что выглядит как простое изображение размытого звездного света, теперь станет основой для выравнивания и фокусировки телескопа, чтобы этим летом «Джеймс Уэбб» смог показать беспрецедентные виды Вселенной. В течение следующего месяца или около того команда будет постепенно корректировать зеркальные сегменты, пока 18 изображений не станут одной звездой», — сказано в публикации Европейского космического агентства (ESA).

Также на Земле получено первое селфи. Снимок создан с использованием специальной линзы внутри прибора NIRCam, который разработан для получения изображений сегментов главного зеркала, а не космоса.

«Во время процесса захвата изображения, который начался 2 февраля, «Уэбб» был перенаправлен на 156 различных позиций вокруг спрогнозированного местоположения звезды и сгенерировал 1560 изображений с использованием 10 детекторов NIRCam, что составило 54 ГБ необработанных данных. Весь процесс длился почти 25 часов, но примечательно, что обсерватория смогла определить местонахождение целевой звезды в каждом из своих зеркальных сегментов в течение первых 6 часов и 16 экспозиций. Затем эти изображения соединили, чтобы создать единую большую мозаику, которая фиксирует сигнатуру каждого сегмента главного зеркала в одном кадре. Изображения, показанные здесь, являются лишь центральной частью этой большой мозаики, огромного изображения на 2 миллиарда пикселей», — отметили в NASA.

NIRCam — это датчик волнового фронта обсерватории и ключевой формирователь изображений. Он специально выбран для использования на начальных этапах настройки «Джеймса Уэбба», потому что имеет широкое поле зрения и уникальную способность безопасно работать при более высоких температурах, чем другие инструменты. Он содержит специальные компоненты, разработанные для помощи в этом процессе. Но в ходе юстировки NIRCam работал при температуре выше оптимальной, поэтому при захвате инженерных изображений можно увидеть визуальные артефакты.

Ожидается, что первые научные изображения инфракрасная обсерватория начнет отправлять на Землю уже летом. В ближайшие месяцы команде «Джеймса Уэбба» предстоит многое сделать, чтобы подготовить его к полноценным научным операциям с использованием всех четырех инструментов: NIRCam (камеры ближнего инфракрасного диапазона), спектрографа ближнего ИК-диапазона (NIRSpec), инструмента для работы в среднем ИК-диапазоне (MIRI), датчика точного наведения и формирователя изображений ближнего инфракрасного диапазона, бесщелевого спектрографа (FGS/NIRISS).