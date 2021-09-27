Телескоп Hubble помог найти 6 «мёртвых» галактик ранней Вселенной

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Астрономы с помощью космического телескопа Hubble и комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) обнаружили 6 ранних галактик, которые оказались «мёртвыми». Их развитие остановилось, предположительно, потому, что в них исчерпался холодный водород, необходимый для формирования звёзд. По словам ведущего исследователя Кейт Уитакер, это был пиковый период рождения звёзд, поэтому исчезновение водорода остаётся загадкой.

Команда астрономов обнаружила эти галактики благодаря сильному гравитационному линзированию. Этот эффект возникает в скоплении галактик, когда гравитация скоплений искривляет и усиливает свет ранней Вселенной. Телескоп Hubble определил, где в прошлом формировались звёзды, а комплекс ALMA обнаружил холодную пыль (заменяющую водород). Тем самым удалось определить, где образовались бы звёзды, если бы присутствовали необходимые компоненты.

Считается, что с тех пор галактики расширились. Но это произошло не за счёт формирования звёзд. Скорее, они увеличились в результате слияний с другими маленькими галактиками и газом. Любое полноценное формирование после этого было бы максимально ограничено.

Кейт Уитакер отметила, что учёные не знают, почему галактики погибли так быстро, и что стало причиной исчерпания водорода в них – был ли газ нагрет, выброшен или просто быстро потреблен?

Источник: Engadget