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Телескоп Hubble помог найти 6 «мёртвых» галактик ранней Вселенной

Телескоп Hubble помог найти 6 «мёртвых» галактик ранней Вселенной

Телескоп Hubble помог найти 6 «мёртвых» галактик ранней Вселенной


Астрономы с помощью космического телескопа Hubble и комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) обнаружили 6 ранних галактик, которые оказались «мёртвыми». Их развитие остановилось, предположительно, потому, что в них исчерпался холодный водород, необходимый для формирования звёзд. По словам ведущего исследователя Кейт Уитакер, это был пиковый период рождения звёзд, поэтому исчезновение водорода остаётся загадкой.

Телескоп Hubble помог найти 6 «мёртвых» галактик ранней Вселенной

Команда астрономов обнаружила эти галактики благодаря сильному гравитационному линзированию. Этот эффект возникает в скоплении галактик, когда гравитация скоплений искривляет и усиливает свет ранней Вселенной. Телескоп Hubble определил, где в прошлом формировались звёзды, а комплекс ALMA обнаружил холодную пыль (заменяющую водород). Тем самым удалось определить, где образовались бы звёзды, если бы присутствовали необходимые компоненты.

Считается, что с тех пор галактики расширились. Но это произошло не за счёт формирования звёзд. Скорее, они увеличились в результате слияний с другими маленькими галактиками и газом. Любое полноценное формирование после этого было бы максимально ограничено.

Кейт Уитакер отметила, что учёные не знают, почему галактики погибли так быстро, и что стало причиной исчерпания водорода в них – был ли газ нагрет, выброшен или просто быстро потреблен?

Источник: Engadget

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