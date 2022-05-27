Теперь можно поиграть без синей изоленты: последнее обновление ОС Steam Deck убрало пронзительный свист вентилятора

Месяц назад владельцы портативной игровой консоли Steam Deck от Valve обнаружили проблему с не в меру шумным вентилятором от производителя Delta. Пользователи жаловались, что устройство активно работало и свистело даже во время бездействия системы. 27 апреля вышла SteamOS 3.2 Beta, но существенно снизить шум не удалось. Поэтому спасла ситуацию со Steam Deck… синяя изолента. Владельцы портативных консолей начали клеить по четыре полоски изоленты внутри корпуса гаджета, сразу за вентилятором. И это отсекло шумы, хотя Valve предупредила о рисках, связанных с перегревом.

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А 27 мая вышла уже полноценное обновление SteamOS 3.2. И оно значительно улучшило ситуацию со свистящим вентилятором.

«Если вам больше нравилось, как вентилятор работал ранее, то всегда можно восстановить предыдущее (управляемое BIOS) поведение в меню «Система» → «Настройки», — отметили в Valve.

Кроме того, после обновление ОС Steam Deck позволяет изменять частоту обновления прямо во время игры с помощью кнопки меню.

«По умолчанию используется частота 60 Гц (которая может быть ограничена до 60, 30 и 15 кадров в секунду), но теперь ее можно снизить до 40 Гц (с ограничениями кадров в 40, 20 и 10 кадров в секунду)», — сказано в сообщении Valve.

Обновление клиента Steam также добавило функцию Remote Play Together на Steam Deck, которая позволяет удаленно играть вместе с другом.

А еще SteamOS 3.2 теперь поддерживает дополнительные внутриигровые параметры разрешения экрана, быстрое форматирование карт microSD и содержит улучшение звука — теперь максимальная громкость динамиков еще выше.

Кстати, запчасти и инструкции по самостоятельному ремонту Steam Deck теперь доступны на iFixit.com.