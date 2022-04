Владельцы Steam Deck самостоятельно решили проблему с шумным вентилятором с помощью… изоленты. Valve попросила не делать этого

Портативная игровая консоль Steam Deck начала поступать первым владельцам два месяца назад. И с тех пор было несколько исправлений и улучшений, в том числе и от 26 апреля, в котором добавили защиту устройства PIN-кодом и множество других функций. Однако у портативного ПК за 400 долларов до сих пор остается проблемой шумный вентилятор. Пользователи Reddit жалуются, что Steam Deck громко работает и даже скрипит. Причем вентилятор активно работает в относительно легких играх, типа Vampire Survivor, или даже когда система бездействует.

Оказалось, что устройства Valve поставляются с двумя разными вентиляторами: один от Delta, а другой — от Huaying. Большинство жалуется на первого производителя. А Valve не комментирует свой выбор вентиляторов. iFixit не знает, можно ли его заменить и когда запчасти будут доступны. Об этом пишет The Verge.

We’re aware of the noise issue, and we’re trying to source the ones without the noise, but it will depend on what’s available to us.

— iFixit (@iFixit) April 18, 2022