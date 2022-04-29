Владельцы Steam Deck самостоятельно решили проблему с шумным вентилятором с помощью… изоленты. Valve попросила не делать этого

Портативная игровая консоль Steam Deck начала поступать первым владельцам два месяца назад. И с тех пор было несколько исправлений и улучшений, в том числе и от 26 апреля, в котором добавили защиту устройства PIN-кодом и множество других функций. Однако у портативного ПК за 400 долларов до сих пор остается проблемой шумный вентилятор. Пользователи Reddit жалуются, что Steam Deck громко работает и даже скрипит. Причем вентилятор активно работает в относительно легких играх, типа Vampire Survivor, или даже когда система бездействует.

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Оказалось, что устройства Valve поставляются с двумя разными вентиляторами: один от Delta, а другой — от Huaying. Большинство жалуется на первого производителя. А Valve не комментирует свой выбор вентиляторов. iFixit не знает, можно ли его заменить и когда запчасти будут доступны. Об этом пишет The Verge.

We’re aware of the noise issue, and we’re trying to source the ones without the noise, but it will depend on what’s available to us. — iFixit (@iFixit) April 18, 2022

27 апреля вышла SteamOS 3.2 Beta, что решила проблему работающего на полную вентилятора во время простоя системы. Также он больше не разгоняется так быстро, лишь когда температура превысит 65 градусов по Цельсию. Но полностью убрать шум доступными инструментами от Valve не удалось. Поэтому владельцы нашли простое решение: клеят изоленту.

Они заметили, что есть нажать на заднюю часть корпуса Steam Deck рядом с логотипом Valve, скрип прекращается. Поэтому они просто раскрутили корпус и приклеили четыре полоски изоленты внутри — сразу за вентилятором. И это помогло убрать скрипы. В Valve попросили этого не делать, как они не знают, как такая самодеятельность в последствии повлияет на нагрев Steam Deck.