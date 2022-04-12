Tesla активно нанимает сотрудников для разработки «общей гуманоидной программной архитектуры» своего робота Optimus

Tesla набирает сотрудников для работы над своим нашумевшим роботом Optimus (он же Tesla Bot), поскольку компания начинает использовать свой опыт в области искусственного интеллекта электромобилей для разработки «общечеловеческой программной архитектуры». Уровень приоритета проекта Tesla Bot значиельно повысился за очень короткий период времени (о чем ранее Илон Маск уже говорил).

За последние несколько недель Tesla размесила несколько вакансий, связанных с проектом робота-гуманоида. Они связаны не только с разработкой ИИ, но также приводов и механики.

Проект Tesla Bot был представлен в августе 2021 года, уже в 2022 году Илон Маск обещал показать первый рабочий прототип. Однако этого не произошло и теперь глава Tesla назвал в качестве следующего срока 2023 год. Значит, компании придется перейти от концепции к производству своего, пожалуй, самого амбициозного проекта примерно за 28 месяцев.