Tesla планирует начать производство гуманоидного робота Optimus в 2023 году

Производитель электромобилей Tesla впервые анонсировал свои планы по созданию человекоподобного робота Tesla Bot (он же Optimus) в августе 2021 года и в 2022 году обещал показать первый прототип. Это будет машина общего назначения, способная выполнять широкий круг задач, пишет CNBC.

«У нас есть шанс начать производство первой версии Optimus, надеюсь, в следующем году», — сказал Илон Маск на открытии нового завода по сборке автомобилей Tesla в Остине, штат Техас.

По его словам, Optimus сможет делать все, что люди не хотят. Например, в начале 2022 года миллиардер в ходе своего финансового отчета за 2021-й год сказал, что механический гуманоид является приоритетом для разработчиков и потенциально может стать значительнее автомобильного бизнеса. И может использоваться для работ на заводах Tesla.

Когда Маск впервые анонсировал робота Tesla, то сказал, что Optimus будет основан на тех же чипах и датчиках, которые автомобили компании используют для автономного вождения. Робот будет воспринимать информацию об окружении посредством камер, вычислительные мощности поместят в туловище. Рост Optimus составит 173 см, вес — 57 кг, скорость — 8 км/ч, а грузоподъемность — до 20 кг.

Маск также обещал сделает «все возможное», чтобы машины не вышли из-под контроля.