Tesla Model 3 — эталон в области активной безопасности по версии Euro NCAP [Видео краш-тестов]

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На этой неделе Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей с оценкой пассивной и активной безопасности Euro NCAP опубликовал отчет по итогам тестирования шести новых автомобилей, в число которых вошел недавно дебютировавший на рынке Европы электромобиль Tesla Model 3. По словам Euro NCAP, самый доступный автомобиль Tesla задает «планку в области активных систем безопасности».

Пожалуй, здесь стоит сделать небольшое отступление и уточнить, что все системы безопасности принято делить на две основные группы: пассивной и активной безопасности. Пассивная безопасность определяется совокупностью элементов, предназначенных для облегчения тяжести последствий уже случившихся дорожно-транспортных происшествий. К активным же относятся технологические решения и конструктивные особенности, способные предотвратить само возникновение аварийной ситуации или, по крайней мере, свести вероятность ее возникновения к минимуму.

Именно активные системы безопасности Tesla Model 3 больше всего впечатлили тестировщиков Euro NCAP. В соответствующем тесте эксперты оценили работу электронных вспомогательных систем Tesla Model 3 в 12,3 балла из 13 возможных, что составило 94%. Ни одному другому автомобилю (из тестируемых вместе с Tesla Model 3) не удалось и близко подобраться к этому результату. Вместе с Tesla Model 3 тестирование Euro NCAP проходили Skoda Scala, Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz GLE, Kia Ceed и DS 3 Crossback.

Что касается других тестов, их Tesla Model 3 тоже выдержал с честью. Безопасность водителя и взрослых пассажиров была оценена в 36,7 балла из 38 возможных (96%), детей — в 42,3 балла из 49 (86%), пешеходов — в 35,7 балла из 48 (74%). Благодаря этим результатам автомобиль получил наивысший пятизвездочный рейтинг безопасности.

В тесте, имитирующем боковое столкновение о столб, Tesla Model 3 показал лучший результат с момента основания Euro NCAP в 1997 году. Также эксперты отметили хорошую работу системы Safety Assist, за которую Tesla получила наивысшую оценку в 2019 году.

Остается добавить, что ранее наивысшей оценки по безопасности в своем классе седан Tesla Model 3 удостоился в США. Кроме того, другие автомобили компании — Tesla Model S и Tesla Model X тоже в свое время получили максимальные пять звезд по безопасности и по итогам краш-тестов американского агентства NHTSA, и европейского Euro NCAP.

Результаты других участников тестов Euro NCAP можно узнать из таблицы ниже:

Видео краш-тестов Tesla Model 3 и других приводим ниже:

Tesla Model 3

Skoda Scala

Mercedes-Benz B-Class

Mercedes-Benz GLE

Kia Ceed

DS 3 Crossback

Источник: Euro NCAP и electrek