Tesla Model S режиссера «Карточного домика» загорелась на ходу [видео]

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Электрокар Tesla Model S, принадлежащий британскому режиссёру Майклу Моррису («Карточный домик»), загорелся во время движения. Инцидент произошёл несколько дней назад в Калифорнии. Видео с возгоранием выложила у себя на странице в Twitter жена Морриса, актриса Мэри Маккормак.

Проезжавшие мимо водители заметили дым из-под автомобиля и успели предупредить режиссёра. В считанные минуты пламя охватило переднюю часть седана. На место происшествия прибыли полицейские и пожарные.

«Вот что случилось с моим мужем и его машиной сегодня. Это никоим образом не случайность, он ехал по бульвару Санта-Моника. Спасибо людям, которые подсказали мужу вовремя свернуть с дороги. Слава Богу, что трое моих дочерей не находились в машине», — написала Мэри Маккормак.

В последние годы автомобили Tesla не раз попадали в аварии, в основном по вине автопилота. Были случаи и с возгоранием аккумуляторных батарей, причиной которых становилось их механическое повреждение сторонними предметами, попавшими под колеса автомобиля. После таких случаев Tesla существенно улучшила защиту батарейного отсека с помощью алюминиевой и титановой пластин.

Представители компании пока не комментируют возможные причины возгорания Tesla Model S, но уже назвали инцидент «крайне необычным». На текущий момент ведётся расследование.

Источник: Autoweek