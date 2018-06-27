Tesla начала принимать больше заказов на Model 3 и снизила цены

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На данный момент в списке ожидания Model 3 стоят 450 тыс. клиентов (или около того). Удастся ли производителю нарастить объемы выпуска Model 3 до 5000 штук в неделю к концу этого месяца мы узнаем уже очень скоро. Но предпосылки к этому есть уже сейчас.

В настоящее время Tesla открыла предзаказ на Model 3 для всех желающих из листа ожидания в США и Канаде. Готовность принимать больше заказов явно указывает на то, что Tesla теперь может производить и отгружать больше Model 3. Видимо, собирать Model 3 в «палатках» оказалось удачной идеей (речь о новой сборочной линии, построенной с использованием тентово-каркасных конструкций).

Одновременно производитель снизил цены на Model 3, точнее, дешевле стали некоторые конфигурации и отдельные опции для Model 3. Одному из покупателей его Model 3 с учетом новых цен обошлась на $6 тыс. дешевле.

Дешевые Tesla Model 3 за $35 000, как мы уже ранее узнали, появятся еще не скоро. Сейчас стоимость Tesla Model 3 начинается с отметки $49 тыс. В эту сумму оценивается дальнобойная версия Long Range с запасом хода 500 км. Добавить электромобилю второй мотор, чтобы сделать его полноприводным, теперь стоит $4 тыс. вместо изначальных $5 тыс.

Пакет Performance, с которым Tesla Model 3 быстрее разгоняется до сотни – за 3,5 с вместе стандартных 4,5 с – повышает стоимость электромобиля до $64 тыс. За дополнительные $1,5 тыс. можно получить светлый интерьер, а пакет Performance Upgrades, в который входят 20-дюймовые диски, спойлер из углеродного волокна, алюминиевые педали, шины Michelin Pilot Sport 4S, красные тормозные суппорты и прочие полезности, добавляет к цене Model 3 еще $5 тыс.

Кроме того, как отмечает Electrek, в онлайн-конфигураторе Tesla появились новые цветовые варианты, но срок ожидания при оформлении заказа на дешевую Tesla Model 3 увеличился до 6-9 месяцев.

Приятной новостью должно стать то, что изменения в цене имеют обратную силу и распространяются на прошлые покупки. То есть, текущие владельцы Tesla Model 3 смогут получить компенсацию.

Источник: Engadget