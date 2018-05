Дешевых Tesla Model 3 за $35 000 не стоит ждать раньше осени этого года

На минувших выходных Илон Маск Илон Маск рассказал о версии Tesla Model 3 с двумя моторами, которая сможет разгонятся до 100 км/ч за 3,5 с. Двухмоторная версия Model 3, как известно, будет на $5000 дороже версии с одним мотором, цена которой стартует с $35 000 и достигает $78 000 за топовую версию. Вот только купить базовую Model 3 за $35 000 можно будет еще не скоро. В одном из последних сообщений в Twitter Илон Маск объяснил этот парадокс с самой доступной моделью линейки.

По словам Маска, если Tesla сейчас начнет массово выпускать Model 3 за $35 тыс., то быстро прекратит свое существование. Прежде всего компании нужно выйти на выйти на объем в 5000 машин в неделю.

With production, 1st you need achieve target rate & then smooth out flow to achieve target cost. Shipping min cost Model 3 right away wd cause Tesla to lose money & die. Need 3 to 6 months after 5k/wk to ship $35k Tesla & live.

— Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2018