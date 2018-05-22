На минувших выходных Илон Маск Илон Маск рассказал о версии Tesla Model 3 с двумя моторами, которая сможет разгонятся до 100 км/ч за 3,5 с. Двухмоторная версия Model 3, как известно, будет на $5000 дороже версии с одним мотором, цена которой стартует с $35 000 и достигает $78 000 за топовую версию. Вот только купить базовую Model 3 за $35 000 можно будет еще не скоро. В одном из последних сообщений в Twitter Илон Маск объяснил этот парадокс с самой доступной моделью линейки.

По словам Маска, если Tesla сейчас начнет массово выпускать Model 3 за $35 тыс., то быстро прекратит свое существование. Прежде всего компании нужно выйти на выйти на объем в 5000 машин в неделю.

With production, 1st you need achieve target rate & then smooth out flow to achieve target cost. Shipping min cost Model 3 right away wd cause Tesla to lose money & die. Need 3 to 6 months after 5k/wk to ship $35k Tesla & live. — Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2018

Что касается производства, во-первых, нужно выйти на плановый темп выпуска, а затем выровнять его, чтобы достичь целевой стоимости. Поставки самой дешевой Model 3 прямо сейчас приведут к огромным финансовым потерям и смерти компании. Сначала нам нужно выйти на выйти на объем в 5000 машин в неделю и сохранять его на протяжении 3-6 месяцев. После этого мы сможем спокойно поставлять дешевые Tesla.

Иными словами, дешевых Tesla Model 3 за $35 000 не стоит ждать раньше осени этого года, учитывая, что выйти на объем в 5000 машин в неделю компания планирует к июлю. Но с учетом того, что Tesla уже несколько раз срывала сроки по Model 3, куда более вероятным видится начала следующего года.

И чтобы не делать еще одну новость о Tesla, Маск признал проблему с тормозами в Tesla Model 3, обнаруженную Consumer Reports, и пообещал все исправить… обновлением прошивки. Причем обновление должно выйти в ближайшие дни. Отметим, что ранее Tesla таким образом исправило другое проблемное место – вынесла управление автопилотом на рулевое колесо.

Источник: The Verge