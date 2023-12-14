Tesla обновит ПО 2 млн Model S, Y, X, 3 в США из-за «дефекта автопилота»

Tesla обновит программное обеспечение более 2 миллионов автомобилей в США – почти каждая Model S, Y, X и 3, когда-либо проданная в стране. Это необходимо для устранения дефекта в системе Autopilot компании. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) опубликовала сообщение об отзыве автомобилей после двухлетнего расследования серии столкновений с участием автомобилей Tesla из Autopilot.

При определенных обстоятельствах, когда задействована Autosteer (автоматическое управление), видимость и объем элементов управления этой функцией могут быть недостаточными для предотвращения злоупотребления со стороны водителя. — говорится в заявлении NHTSA, отмечающем, что это может привести к «повышенному риску столкновения», передает The Verge.

Отзыв касается следующих моделей автомобилей, оснащенных функцией Autosteer, входящей в базовый пакет автопилота Tesla:

2012–2023 Model S

2016–2023 Model X

2017–2023 Model 3

2020–2023 Model Y

Несмотря на то, что NHTSA определила это как «отзыв продукта», Tesla намерена исправить поврежденные автомобили с помощью беспроводного обновления программного обеспечения, которое, по ее словам, будет выпущено «12 декабря или вскоре после этого». Обновление, идентифицированное как версия программного обеспечения 2023.44.30, является бесплатным для клиентов и предполагает добавление дополнительных элементов управления и уведомлений, которые помогут водителям полностью контролировать автомобиль, когда включен Autosteer. Обновление также ограничивает использование Autosteer «при отсутствии условий активации», что в некоторых случаях делает невозможным использование.

Были выявлены 9 гарантийных претензий в связи с дефектом Autosteer.

Согласно документам отзыва, Tesla встречалась с NHTSA несколько раз в период с 16 октября по 4 декабря, чтобы обсудить, как решить обеспокоенность агентства, и 5 декабря достигла согласия относительно предложенных средств защиты, наперекор тому, что Tesla «не согласилась с анализом агентства». По состоянию на 8 декабря Tesla признала девять гарантийных претензий, которые могут быть связаны с дефектами Autosteer.