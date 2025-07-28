Tesla оказалась лучше — 216 аварий в масштабном тесте систем автономного вождения

Автопроизводители обещают, что их ADAS-системы обеспечат более безопасное вождение, а иногда даже частичную или полную автономность. А как насчет проверки этих заявлений в реальных дорожных условиях? Китайский видеотест показал: большинство провалились.
Китайское издание Dongchedi устроило масштабный эксперимент. Оно перекрыло настоящую автомагистраль и провело серию испытаний для 36 автомобилей с системами помощи водителю — от Tesla до BYD. Условия были приближены к сложным и опасным дорожным ситуациям, с которыми сталкиваются водители ежедневно. В результате — 216 аварий, иногда с повреждениями, и лишь несколько авто показали достойный уровень. Tesla оказалась самой устойчивой.
Что и как проверяли
В отличие от лабораторных краш-тестов, здесь речь шла не о прочности кузова, а о поведении электронных систем помощи и самостоятельного управления. Система автоматического торможения (AEB), адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и другие элементы комплекса ADAS должны были доказать свою способность предотвращать аварии в сложных условиях.
Все тесты проходили на открытой трассе с настоящими обстоятельствами. Это важно, ведь многие системы работают только на хорошо размеченных дорогах.
В испытаниях использовали 6 сценариев дорожной ситуации:
- Авто едет за другим, которое внезапно меняет полосу и открывает неожиданное препятствие — припаркованное авто впереди.
- Временная зона ремонта в полосе движения, требующая маневра в сторону.
- Ночная поездка, ремонтные работы с грузовиком, частично стоящим на полосе движения.
- Неожиданно припаркованное авто без световой индикации, перекрывающее две полосы.
- Автомобиль агрессивно врывается на шоссе, пересекая несколько полос.
- Кабан неожиданно выбегает на дорогу.
Эти сценарии были непростыми даже для опытного водителя, но реальными — многие сталкивались с подобным в жизни.
Что показал тест систем помощи водителю
Как свидетельствуют результаты тестирования, большинство современных авто не в состоянии адекватно и безопасно вести себя на дороге в сложных и неожиданных условиях. Большинство из участников теста провалились. Часть машин столкнулась с препятствиями, некоторые среагировали слишком поздно, другие пытались маневрировать, но создавали еще большую угрозу.
Как ни странно, Tesla, которая полагается только на камеры вместо более продвинутых датчиков, оказалась лучшей. Model 3 и Model X прошли по 5 из 6 тестов. Model X не заметила ремонтные работы, а Model 3 не успела затормозить перед кабаном.
Такой результат Tesla может объясняться тем, что компания уже более 10 лет (с 2014-го) собирает данные о движении своих авто, тогда как многие конкуренты лишь недавно вышли на рынок. Ее системы работают только на камерах (без LiDAR), но именно опыт и большие объемы данных, вероятно, дали ей преимущество.
Еще выяснилось, что системы ADAS часто действуют как человек-новичок — с опозданием, нерешительно или нелогично. Во многих случаях авто сначала пыталось свернуть, хотя места для этого не было, и только потом тормозило. Это приводило к авариям.
Еще из интересного — одна и та же система вела себя по-разному на похожих авто. Даже среди моделей одной марки результаты были нестабильными. Причины пока неизвестны из-за «черного ящика» машинного обучения, которое не дает понять логику действий.
Даже те машины, которые в одном тесте сработали идеально, в другом — провалились. Причина, вероятно, в том, что современные системы ADAS учатся на примерах, а не работают по четким правилам. Как сказал профессор Лу Гуанцюань из Пекинского аэрокосмического университета:
«Модель на основе обучения знает, как управлять, но не знает, почему.»
То есть если система столкнулась с неожиданной ситуацией, которую не видела раньше, она просто не знает, как на нее реагировать.
По результатам тестирования Dongchedi делает простой итог — не полагайся на автоматику. Сейчас ADAS — это лишь ассистент, а не замена водителю. Такие системы могут уменьшить усталость, но не гарантируют безопасность. Никто не застрахован от «1% риска», который может закончиться фатально. Человек должен оставаться главным водителем, отвечая за безопасность свою личную и окружающих.
Источник: electrek
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