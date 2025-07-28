Tesla оказалась лучше — 216 аварий в масштабном тесте систем автономного вождения

Автопроизводители обещают, что их ADAS-системы обеспечат более безопасное вождение, а иногда даже частичную или полную автономность. А как насчет проверки этих заявлений в реальных дорожных условиях? Китайский видеотест показал: большинство провалились.

Китайское издание Dongchedi устроило масштабный эксперимент. Оно перекрыло настоящую автомагистраль и провело серию испытаний для 36 автомобилей с системами помощи водителю — от Tesla до BYD. Условия были приближены к сложным и опасным дорожным ситуациям, с которыми сталкиваются водители ежедневно. В результате — 216 аварий, иногда с повреждениями, и лишь несколько авто показали достойный уровень. Tesla оказалась самой устойчивой.

Что и как проверяли

В отличие от лабораторных краш-тестов, здесь речь шла не о прочности кузова, а о поведении электронных систем помощи и самостоятельного управления. Система автоматического торможения (AEB), адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и другие элементы комплекса ADAS должны были доказать свою способность предотвращать аварии в сложных условиях.

Все тесты проходили на открытой трассе с настоящими обстоятельствами. Это важно, ведь многие системы работают только на хорошо размеченных дорогах.

В испытаниях использовали 6 сценариев дорожной ситуации:

Авто едет за другим, которое внезапно меняет полосу и открывает неожиданное препятствие — припаркованное авто впереди. Временная зона ремонта в полосе движения, требующая маневра в сторону. Ночная поездка, ремонтные работы с грузовиком, частично стоящим на полосе движения. Неожиданно припаркованное авто без световой индикации, перекрывающее две полосы. Автомобиль агрессивно врывается на шоссе, пересекая несколько полос. Кабан неожиданно выбегает на дорогу.

Эти сценарии были непростыми даже для опытного водителя, но реальными — многие сталкивались с подобным в жизни.

Что показал тест систем помощи водителю

Как свидетельствуют результаты тестирования, большинство современных авто не в состоянии адекватно и безопасно вести себя на дороге в сложных и неожиданных условиях. Большинство из участников теста провалились. Часть машин столкнулась с препятствиями, некоторые среагировали слишком поздно, другие пытались маневрировать, но создавали еще большую угрозу.

Как ни странно, Tesla, которая полагается только на камеры вместо более продвинутых датчиков, оказалась лучшей. Model 3 и Model X прошли по 5 из 6 тестов. Model X не заметила ремонтные работы, а Model 3 не успела затормозить перед кабаном.

Такой результат Tesla может объясняться тем, что компания уже более 10 лет (с 2014-го) собирает данные о движении своих авто, тогда как многие конкуренты лишь недавно вышли на рынок. Ее системы работают только на камерах (без LiDAR), но именно опыт и большие объемы данных, вероятно, дали ей преимущество.

Еще выяснилось, что системы ADAS часто действуют как человек-новичок — с опозданием, нерешительно или нелогично. Во многих случаях авто сначала пыталось свернуть, хотя места для этого не было, и только потом тормозило. Это приводило к авариям.

Еще из интересного — одна и та же система вела себя по-разному на похожих авто. Даже среди моделей одной марки результаты были нестабильными. Причины пока неизвестны из-за «черного ящика» машинного обучения, которое не дает понять логику действий.

Даже те машины, которые в одном тесте сработали идеально, в другом — провалились. Причина, вероятно, в том, что современные системы ADAS учатся на примерах, а не работают по четким правилам. Как сказал профессор Лу Гуанцюань из Пекинского аэрокосмического университета:

«Модель на основе обучения знает, как управлять, но не знает, почему.»

То есть если система столкнулась с неожиданной ситуацией, которую не видела раньше, она просто не знает, как на нее реагировать.

По результатам тестирования Dongchedi делает простой итог — не полагайся на автоматику. Сейчас ADAS — это лишь ассистент, а не замена водителю. Такие системы могут уменьшить усталость, но не гарантируют безопасность. Никто не застрахован от «1% риска», который может закончиться фатально. Человек должен оставаться главным водителем, отвечая за безопасность свою личную и окружающих.

Источник: electrek