



Буквально месяц назад мы вам рассказывали, что Tesla отложила выпуск электропикапа Cybertruck на 2022 год. Теперь же Илон Маск подтвердил, что долгожданная новинка появится ближе к концу следующего года.

Напомню, во время презентации Cybertruck в 2019 году было анонсировано, что пикап поступит в продажу к концу 2021 года. Однако, на протяжении последнего года начали появляться признаки того, что релиз электрокара будет отложен.

В частности, Tesla только совсем недавно завершила инженерный проект электрического пикапа. Илон Маск также предупреждал, что компания столкнется с некоторыми проблемами при запуске Cybertruck в производство из-за особенностей самого автомобиля, например корпуса из нержавеющей стали, который требует совершенно новых производственных процессов.

Маск сообщил сотрудникам о переносе планов по началу выпуска Cybertruck. Вместе с тем, он не ждет, что нужные объемы производства будут достигнуты до конца 2023 года. Тем не менее, глава Tesla не упустил возможности порекламировать лишний раз электропикап. Он отметил: «Это будет особый проект. Как будто сбой в Матрице. Как если бы у Нео была машина».

Пользователям же, которые оформили предзаказ на Cybertruck, осталось дождаться этого самого сбоя.

Источник: Electrek