Выпуск Tesla Cybertruck отложен на 2022 год





Уточнение о переносе сроков выхода горячо ожидаемого электрического бронепикапа Tesla Cybertruck появилось в сносках на странице оформления предзаказа — на изменения в соответствущем разделе одним из первых обратил внимание Electrek.

Это формальное объявление о переносе сроков серийного выпуска Tesla Cybertruck не стало неожиданностью для тех, кто следил за последними новостями — презентация бронепикапа Cybertruck в ноябре 2019 года и изначально Tesla рассчитывала, что несколько автомобилей сойдут с конвейера к концу 2021 года. В рамках апрельского визита на Giga Texas Илон Маск подтвердил, что первые поставки Cybertruck по-прежнему запланированы на конец 2021 года, а массовые продажи на 2022 год. На недавнем квартальном отчете Tesla подтвердила неизменные планы, уточнив, что серийное производство Cybertruck начнется на Giga Texas после Model Y.

«Мы также приближаемся к серийному производству Cybertruck, его старт сейчас запланирован на заводе в Остине сразу после Model Y».

Серийное производство Model Y на Gigafactory 5 в Техасе должно начаться до конца этого года, но, судя по этому обновлению, Cybertruck встанет на конвейер уже в следующем году. Помимо кроссоверов Model Y и пикапов Cybertruck на Gigafactory 5 также будут выпускаться седаны Model 3 для Восточного побережья США и тягачи Tesla Semi, чей выпуск тоже недавно перенесли на 2022 год из-за нехватки батарей.

С момента первой презентации в ноябре 2019 года Tesla внесла массу улучшений в конструкцию бронепикапа и ранее Илон Маск обещал показать обновленный Cybertruck во втором квартале 2021 года, но этого не случилось. Судя по всему, планы изменились как раз из-за смещения сроков выпуска авто.

Для производства Tesla Cybertruck, который уже собрал более миллиона предзаказов, будут использоваться 8000-тонные литейные машины (с их помощью будут изготавливать целиком всю заднюю часть кузова) — в случае Model Y используются Giga Press от IDRA, характеризующиеся прижимным усилием до 6200 тонна-сил). Ранее глава Tesla допускал возможность выпуска уменьшенной версии Tesla Cybertruck для Европы (и превращения Tesla Cybertruck в амфибию).