Tesla «отзывает» 120 000 автомобилей в США из-за проблем с безопасностью дверей

Несмотря на то, что NHTSA называет этот процесс «отзывом», проблему будут устранять с помощью беспроводного обновления, которое автопроизводитель уже подготовил.

Согласно Engadget, проблемы с безопасностью дверей, приводящие к размыканию и открытию двери во время аварии, возможны для 120 423 Model S и X, выпущенных между 2021 и 2023 годами.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), проблема повышает риск травм и означает, что электромобили не отвечают федеральным правилам безопасности. Автопроизводитель уже выпустил бесплатное беспроводное обновление, и ожидается, что письма с оповещениями владельцев отправят в феврале.

Ранее в этом месяце Tesla «отозвала» более 2 миллионов электромобилей из-за проблем с безопасностью автопилота. Компания также выпустила обновление, которое должно обеспечить «внимательность» водителей при использовании системы.

Между тем, недавнее исследование компании LendingTree показало, что в прошлом году водители Tesla в США попадали в аварии чаще, чем водители любых других марок транспортных средств — 24 аварии на 1000 водителей.