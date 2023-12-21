У водителей Tesla — самый высокий уровень аварийности, а водители BMW чаще всего водят в нетрезвом состоянии, — исследование

По данным исследования 30 автомобильных брендов, проведенного компанией LendingTree, водители электромобилей Tesla в США попадали в аварии чаще водителей любых других марок транспортных средств за прошлый год.

Исследователи проанализировали данные страховых компаний и не включали данные об авариях или инцидентах с участием водителей арендованных автомобилей, передает CNBC. В исследовании говорится:

Сложно определить, почему некоторые бренды могут иметь более высокий уровень аварийности, чем другие. Однако есть признаки того, что определенные типы транспортных средств привлекают более рискованных водителей, чем другие.

С 24 авариями на 1000 водителей в период с середины ноября 2022 года до середины ноября 2023 года водители Tesla показали худший показатель аварийности в США, за ними следуют попавшие в 23 аварии водители Ram и водители Subaru, попавшие в 21 аварию 000 водителей в течение года. В противоположность, водители автомобилей Pontiac, Mercury и Saturn (американские бренды) попадали в менее 10 аварий на 1000 водителей в течение периода исследования.

Водители BMW были наиболее склонны к вождению в состоянии алкогольного опьянения. Они причастны к около трем случаям вождения в нетрезвом состоянии на 1000 водителей в год, что примерно вдвое превышает показатель вождения в нетрезвом состоянии среди водителей автомобилей Ram, занявших второе место по этому показателю.

Относительно общего количества инцидентов на дорогах, включающего не только аварии, но и вождение в нетрезвом состоянии, превышение скорости и другие нарушения, водители автомобилей Ram имели самый высокий показатель, тогда как водители Tesla заняли второе место в США.