Tesla пока выпустила всего 260 автомобилей Model 3 вместо планируемых 1600 штук, но установила новый квартальный рекорд по поставкам Model S и Model X

Компания Tesla отчиталась о поставках автомобилей за третий квартал 2017 финансового года. Само собой, большинство сильнее всего интересуют цифры, касающиеся недавно выпущенного электромобиля Model 3. С них и начнем.

Для начала напомним, что в конце июля первые 30 электромобилей Tesla Model 3 передали заказчикам, которыми оказались сотрудники компании, а Илон Маск пообещал, что рост темпов производства Tesla Model 3 будет «экспоненциальным». В частности, в августе обещали еще 100 автомобилей Tesla Model 3, в сентябре – более 1500 автомобилей, а к декабрю объем выпуска Tesla Model 3 должен достичь 20 000 штук в месяц. Если бы Tesla выполнила первоначальный план, то по итогам прошедшего квартала поставки Model 3 составили бы более 1600 штук. Ключевым здесь является «если бы», поскольку этот план Tesla не выполнила. Как сообщается, с момента выпуска в июле было произведено всего 260 автомобилей Model 3. При этом клиентам успели доставить только 220 автомобилей Model 3. Впрочем, ранее глава компании Илон Маск предупреждал, что подобное может случиться.

В данном случае всему виной Tesla называет «узкие места на производстве». Производитель отмечает, что большинство производственных систем на заводе Tesla в Калифорнии и фабрике Gigafactory в Неваде выдерживают высокие темпы производства, но настройка некоторых систем заняла гораздо больше времени, чем планировалось изначально. При этом в Tesla особо подчеркивают, что никаких серьезных проблем с производством или поставками Model 3 нет.

«Мы знаем, что нужно исправить и уверены, что решим эти проблемы, которые мешают выйти на нужные объемы производства, в ближайшее время», – отметили в Tesla.

Всего за последнюю четверть Tesla поставила клиентам 26 150 автомобилей, из которых 14 065 — седаны Model S, 11 865 — кроссоверы Model X, а оставшиеся – упомянутые выше седаны Model 3. Нужно отметить, что в конце квартала еще 4 820 автомобилей Model S и X были уже в пути к своим клиентам, но они будут учитываться уже в следующей четверти.

Производитель отмечает, что прошедший квартал стал лучшим за всю историю. В годовом выражении суммарные поставки Model S и Model X выросли на 4,5%, а в квартальном – на 17,7%.

Что касается непосредственно производства, за прошедшие три месяца Tesla выпустила 25 336 электромобилей, включая 260 моделей Model 3.

И хотя по итогам первого полугодия 2017 финансового года Tesla реализовала 47 077 автомобилей Model S и Model X вместо намеченных 50 000 штук, во втором полугодии производитель рассчитывает реализовать на «несколько тысяч» больше, чтобы по итогам всего года выйти на цифру в более 100 тыс. реализованных автомобилей Model S и Model X. Посмотрим, сможет ли компания добиться этой цели.

Источник: Tesla