Tesla предстанет перед судом из-за роли Autopilot в смертельной аварии 2018 года

Вскоре в США состоится судебное разбирательство по делу об аварии с участием автомобиля Tesla, которая привела к смерти почти 6 лет назад. Суд состоится в Калифорнии 18 марта и определит, виновны ли в смертельной аварии компания Tesla и ее программное обеспечение помощи водителю.

В марте 2018 года Вэй «Уолтер» Хуан погиб после того, как его электромобиль Model X с активированной системой Autopilot врезался в защитный барьер вдоль шоссе 101 в Маунтин-Вью, Калифорния. Позже расследование, проведенное Национальным советом по безопасности на транспорте, выявило, что аварии способствовали автопилот и отвлечение от вождения, поскольку телефонные данные указывали, что Хуан играл в мобильную игру.

Однако в 2019 году семья Хуана подала против Tesla иск о смерти, утверждая, что в то время автомобиль не имел надлежащих функций безопасности, включая автоматическое торможение.

Ранее Tesla неоднократно сталкивалась с судебными исками из-за своих функций помощи водителю. Но она ни разу не была признана виновной. В прошлом году автопроизводитель выиграл два иска, которые обвиняли Autopilot в причастности к двум авариям: смертельном ДТП «без людей за рулем» и еще одной смертельной аварии 2019-го года, в которой погиб водитель Model 3.

Вместе с тем в последние месяцы федеральные регуляторы США усилили проверку Tesla, поскольку в октябре Министерство юстиции расширило уголовное расследование в отношении функций Autopilot. Tesla также объявила об отзыве 2 млн автомобилей Tesla и выпустила обновление, которое должно было усложнить водителям неправильное использование Autopilot. Но эксперты обнаружили, что исправления в основном не соответствуют требованиям.

Источник: The Verge

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