Tesla расширяет свой завод в Шанхае, предположительно, для производства Model Y

Похоже, Tesla достигла заметного прогресса в расширении нового завода в Шанхае. Судя по недавним кадрам со строительной площадки, на прошедших выходных была установлена первая опора для Phase 2. Это говорит о том, что строительство новой площадки в ближайшие месяцы может значительно ускориться.

Примечательно, что установка первой опоры для Phase 2 произошла всего за два дня до годовщины установки первой опоры для Phase 1. Фанаты Tesla, которые следили за процессом строительства Gigafactory 3 в Шанхае с самого начала, помнят, что оно существенно ускорилось с момента установки первой опоры 17 марта 2019 года. О Phase 2 мало что известно, однако Джейсон Янг, который следит за строительством Gigafactory 3 с января 2019 года, заметил на видео, что площадь для нового здания кажется больше, чем та, что относится к Phase 1, где собирают Model 3.

Congrats to Tesla Gigafactory Shanghai for successfully installing the first steel pillar in phase two.

First Pic March 15th 2020 (Phase 2)

Second Picture March 17th 2019 (Phase 1). @Tesla @elonmusk Congratulations 🎉#Tesla #TeslaChina #GigaShanghai #GF3 #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/Gua92UzM1E

— Jay in Shanghai 🇨🇳 #SaveChad (@JayinShanghai) March 15, 2020