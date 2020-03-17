Tesla расширяет свой завод в Шанхае, предположительно, для производства Model Y





Похоже, Tesla достигла заметного прогресса в расширении нового завода в Шанхае. Судя по недавним кадрам со строительной площадки, на прошедших выходных была установлена первая опора для Phase 2. Это говорит о том, что строительство новой площадки в ближайшие месяцы может значительно ускориться.

Примечательно, что установка первой опоры для Phase 2 произошла всего за два дня до годовщины установки первой опоры для Phase 1. Фанаты Tesla, которые следили за процессом строительства Gigafactory 3 в Шанхае с самого начала, помнят, что оно существенно ускорилось с момента установки первой опоры 17 марта 2019 года. О Phase 2 мало что известно, однако Джейсон Янг, который следит за строительством Gigafactory 3 с января 2019 года, заметил на видео, что площадь для нового здания кажется больше, чем та, что относится к Phase 1, где собирают Model 3.

Вероятнее всего, что новая площадка может быть использована для производства кроссовера Model Y или, например, кровли Solarglass Roof с солнечными панелями. Обе догадки кажутся вполне реальными, учитывая, что программа Model Y в Китае была анонсирована Илоном Маском в январе прошлого года, а в феврале нынешнего он заявил о планах вывести Solarglass Roof на китайский рынок.

Несмотря на то, что в Китае всё ещё ощущаются последствия вспышки коронавируса COVID-19, работы по закладке фундамента для Phase 2 будут завершены в этом месяце. Также было высказано предположение, что каркас здания, вероятно, построят в июне, а пробное производство Model Y (или кровли с солнечными панелями) начнётся в октябре.

Источник: Teslarati