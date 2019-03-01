Tesla снова начала предлагать спорную опцию «полностью самоуправляемого движения» (Full Self-Driving)

Как известно, функциональность Autopilot, облегчающая управление в некоторых ситуациях, не входит в стандартный набор возможностей автомобилей Tesla, а предлагается в качестве опции за отдельную плату. Кроме обычного автопилота у Tesla есть еще более продвинутый — опция «полностью самоуправляемого движения» (Full Self-Driving), которая в прошлом не раз выступала предметом многочисленных споров. В октябре прошлого года Tesla убрала возможность заказа опции Full Self-Driving. Тогда Илон Маск говорил, что она вызывала «слишком большую путаницу». Сегодня же одновременно с началом продаж «народной» версии Model 3 за $35 тыс. компания сделала опцию Full Self-Driving вновь доступной для заказа.

На этапе оформления заказа на новый электромобиль Model S, Model X или Model 3 опция Autopilot предлагается за $3 000, а Full Self-Driving — за $5 000. При желании Autopilot и Full Self-Driving можно заказать после покупки автомобиля, но тогда заплатить придется ощутимо больше — $4 000 за Autopilot и $5 000 за Full Self-Driving.

Как говорится на сайте Tesla, функциональность Autopilot позволяет автомобилю самостоятельно набирать скорость и тормозить в зависимости от дорожной обстановки, препятствий и других участников движения. Что же касается расширенного набора Full Self-Driving, он также включает возможности самостоятельной парковки и выезда к владельцу по вызову (функции Autopark и Summon), а также добавляет автомобилю новейшую функциональность Navigate on Autopilot («Навигатор по автопилоту»), которая отвечает за подбор наиболее оптимального маршрута к месту назначения при активной функции Autopilot. Позже в этом году Tesla рассчитывает расширить функциональность автопилота, научив систему распознавать и соответствующим образом реагировать на знаки STOP и сигналы светофора, а также автоматически перемещаться по дорогам в пределах города (сейчас автомобили компании могут самостоятельно перемещаться только по автомагистралям, под постоянным надзором водителя, естественно). Напомним, не так давно Илон Маск называл это одной из главных сложностей на пути к реализации полноценного автопилота.

Возможно, Tesla решила вернуть опцию Full Self-Driving именно из-за грядущего существенного расширения возможностей Autopilot. Но в любом случае Full Self-Driving, несмотря на название, полноценным автопилотом не является, поскольку не наделяет электромобили Tesla способностью самоуправляемого движения. Корректнее всего будет называть систему продвинутой версией круиз-контроля, частично автоматизирующей рулевое управление и торможение в определенных ситуациях. Справедливости ради, Tesla прямо на сайте говорит, что ни Autopilot, ни Full Self-Driving не делает ее автомобили полностью автономными, подчеркивая, что использование любой из функций не освобождает водителя от обязанностей, а, напротив, требует от него постоянного контроля. Но после множества инцидентов в прошлом, когда многие ошибочно принимали Full Self-Driving за полноценный автопилот, совершенно не понятно, зачем Tesla, которая сама признавала неудачную формулировку, вернула эту опцию, да еще и с тем же названием.

Остается добавить, что все автомобили Tesla в базовой конфигурации предлагают ряд дополнительных возможностей безопасности. Среди них — система автоматического аварийного торможения, система контроля «слепых» зон, функция предупреждения о выезде с полосы и система предупреждения переднего столкновения.

И чтобы не писать об этом отдельно, отметим, что одновременно с выпуском Model 3 за $35 тыс. и снижением цен на более дорогие модификации компания также существенно снизила цены на старшие модели линейки Model S и Model X. В зависимости от модификации они подешевели на $12 000-$18 000.

Источник: Engadget