Илон Маск заявил, что все автомобили Tesla уже способны передвигаться самостоятельно и пообещал полноценный автопилот до конца года

Во время прошедшего прошлой ночью конференц-звонка, посвященного финансовым результатам Tesla, глава компании Илон Маск сделал очень странное заявление. В частности, он заявил, что на сегодня все автомобили Tesla способны, как выразился Маск, к полностью самостоятельному передвижению по автомагистралям и большинству автомобильных дорог общего пользования других типов.

Речь об автопилоте зашла, когда Маск попытался объяснить сложность доведения функции Autopilot до полного совершенства (безупречная работа в 99,999% случаев), назвав одной из сложностей сигналы светофора. Он заявил, что уже к концу года Tesla будет готова к запуску того самого полноценного автопилота Full Self-Driving, но только при условии получения соответствущего разрешения регулятора (очевидно, что пока речь идет о США). Затем Маск сказал, что «полноценный автопилот уже здесь». Позже он упомянул режим разработчика Autopilot и, вероятно, заявление о полноценном автопилоте касалось именно его, а не потребительской версии системы. Но то, как Маск это сказал, вызвало путаницу в СМИ.

Например ресурс The Verge, выдвинул предположение, что глава Tesla выдает за полноценный автопилот новейшую функциональность фирменной системы Autopilot — Navigate on Autopilot («Навигатор по автопилоту»), которая отвечает за подбор наиболее оптимального маршрута к месту назначения при активной функции Autopilot. Оно явно ошибочное, но остановимся на теме, раз мы ее уже затронули.

Сама по себе функциональность существенно расширила возможности Autopilot — автомобили Tesla научились самостоятельно обгонять другие автомобили, двигающиеся на очень низкой скорости, корректировать маршрут в реальном времени, используя данные навигации, а также перестраиваться с полосы на полосу и съезжать с дороги. Но Navigate on Autopilot — это далеко не «полноценный автопилот», даже если говорить только про автомагистрали. Ни автомобили Tesla, ни модели любого другого бренда (если говорить о представленных на рынке серийных авто) на сегодня не способны передвигаться полностью самостоятельно без какой-либо помощи водителя.

.@elonmusk: "We already have full-self driving capability on highways"

Bullshit. Tesla drivers aren't supposed to stop watching the road, the are responsible for OEDR and fallback. This is level 2. And a dangerous lie. pic.twitter.com/4GFkixfDMZ

— 🚗E🚌P🚚D🚲 (@EricPaulDennis) January 30, 2019