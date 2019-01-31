Илон Маск заявил, что все автомобили Tesla уже способны передвигаться самостоятельно и пообещал полноценный автопилот до конца года

Во время прошедшего прошлой ночью конференц-звонка, посвященного финансовым результатам Tesla, глава компании Илон Маск сделал очень странное заявление. В частности, он заявил, что на сегодня все автомобили Tesla способны, как выразился Маск, к полностью самостоятельному передвижению по автомагистралям и большинству автомобильных дорог общего пользования других типов.

Речь об автопилоте зашла, когда Маск попытался объяснить сложность доведения функции Autopilot до полного совершенства (безупречная работа в 99,999% случаев), назвав одной из сложностей сигналы светофора. Он заявил, что уже к концу года Tesla будет готова к запуску того самого полноценного автопилота Full Self-Driving, но только при условии получения соответствущего разрешения регулятора (очевидно, что пока речь идет о США). Затем Маск сказал, что «полноценный автопилот уже здесь». Позже он упомянул режим разработчика Autopilot и, вероятно, заявление о полноценном автопилоте касалось именно его, а не потребительской версии системы. Но то, как Маск это сказал, вызвало путаницу в СМИ.

Например ресурс The Verge, выдвинул предположение, что глава Tesla выдает за полноценный автопилот новейшую функциональность фирменной системы Autopilot — Navigate on Autopilot («Навигатор по автопилоту»), которая отвечает за подбор наиболее оптимального маршрута к месту назначения при активной функции Autopilot. Оно явно ошибочное, но остановимся на теме, раз мы ее уже затронули.

Сама по себе функциональность существенно расширила возможности Autopilot — автомобили Tesla научились самостоятельно обгонять другие автомобили, двигающиеся на очень низкой скорости, корректировать маршрут в реальном времени, используя данные навигации, а также перестраиваться с полосы на полосу и съезжать с дороги. Но Navigate on Autopilot — это далеко не «полноценный автопилот», даже если говорить только про автомагистрали. Ни автомобили Tesla, ни модели любого другого бренда (если говорить о представленных на рынке серийных авто) на сегодня не способны передвигаться полностью самостоятельно без какой-либо помощи водителя.

.@elonmusk: "We already have full-self driving capability on highways" Bullshit. Tesla drivers aren't supposed to stop watching the road, the are responsible for OEDR and fallback. This is level 2. And a dangerous lie. pic.twitter.com/4GFkixfDMZ — 🚗E🚌P🚚D🚲 (@EricPaulDennis) January 30, 2019

Сейчас признанным мировым стандартом оценки возможностей технологий автоматического вождения служит классификация, разработанная сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE). Шкала SAE включает пять уровней автономности. Большинство экспертов относят Navigate on Autopilot к системам автономности второго уровня, тогда как полной автономности соответствует условный пятый уровень.

Уровень 2 — это частично автоматизированное управление, при котором автомобиль может ехать сам в некоторых условиях, но водитель обязан следить за управлением. В данном случае элетроника отвечает и за ускорение, и за торможение, и за повороты, и даже способна вести автомобиль самостоятельно, но не во всех условиях.

Классификация SAE далека от идеальной, поскольку работает по принципу причесывания всех разработчиков под одну гребенку, но никакой сложной шкалы для более точной оценки пока нет.

Можно вспомнить, что в октябре прошлого года Tesla убрала возможность заказа опции Full Self-Driving за $5000. Тогда Илон Маск говорил, что она вызывала «слишком большую путаницу». Еще можно вспомнить, как после смертельного ДТП в прошлом году, когда автомобиль Tesla Model X двигался в режиме автопилота, Tesla неоднократно повторяла, что автопилот — набор функций, облегчающих управление автомобилем в некоторых ситуациях, а не освобождающих водителя от его обязанностей целиком.Также производитель не раз акцентировал внимание на том, что водитель постоянно должен контролировать ситуацию. И весьма иронично, что сейчас сам Маск вызвал путаницу с Full Self-Driving.

Мы никоим образом не хотим преуменьшать достижений Tesla в области технологий автономного вождения. Кто бы что ни говорил, но зачастую на практике именно автопилот Tesla демонстрирует лучшие результаты среди серийных автомобилей. В то же время многие согласятся, что такие неточные публичные заявления недопустимы хотя бы с точки зрения безопасности. Ведь некоторые могут решить, что Tesla наконец-то реализовала давно обещанный полноценный автопилот и начать испытывать его на практике, подвергнув свою жизнь и жизни остальных большой опасности.

Илон Маск известен привычкой называть нереалистичные сроки реализации проектов. В конце 2015 года он заявил, что Tesla сделает беспилотный автомобиль через два года. Спустя год Tesla сообщила, что все ее автомобили будут оснащены необходимым аппаратным и программным оснащением для обеспечения возможности перемещения по дорогам общего значения без участия человека. Как тут не вспомнить про Стива Возняка, который недавно говорил, что разочаровался и не верит обещаниям Илона Маска. Как бы там ни было, теперь Маск обещает полноценный автопилот до конца года, хотя и с оговоркой на разрешение регулятора. Сможет ли он наконец-то сдержать обещание, время покажет.

Отметим, что это уже не впервые, когда Маск своими заявления и поступками, связанными с функцией Autopilot, развязывает жаркие споры в сети. В апреле прошлого года он убрал руки с руля Model 3 после активации Autopilot во время интервью с CBS. Затем он еще раз поступил таким же образом во время интервью для «60 Minutes» в декабре.

Источник: The Verge