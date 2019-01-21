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Tesla существенно повысила цены на зарядных станциях Supercharger по всему миру
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Tesla существенно повысила цены на зарядных станциях Supercharger по всему миру

Tesla существенно повысила цены на зарядных станциях Supercharger по всему миру

На прошлой неделе Илон Маск объявил о прекращении реферальной программы с 1 февраля 2019 года, в рамках которой владельцы электрокаров Tesla получали возможность бесплатной зарядки своего авто от сети станций Supercharger в течение шести месяцев, а также анонсировал сокращение 7% сотрудников. Одноновременно компания резко повысила стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger.

Теперь владельцы электромобилей вынуждены платить за потреблённые кВтч, либо за время использования Supercharger на тех рынках, где запрещены прямые продажи электроэнергии. Tesla отходит от ценовой политики на уровне регионов и внедряет ценообразование для каждой отдельной станции, чтобы получить комплексные цены, основанные на тарифах на электроэнергию и потребностях местных жителей. В конечном итоге это привело к существенному росту цен на большинстве рынков.

В прошлом году Tesla уже повышала стоимость зарядки на станциях Supercharger на территории США. В некоторых местах цена возросла почти вдвое, хотя в большинстве регионов рост составил 20-40%. На этот раз очередное повышение стоимости зарядки наблюдается не только в США, но и во всем мире. Если раньше цены устанавливались для каждого штата или региона, то теперь для каждой станции Supercharger. Например, в Калифорнии зарядить автомобиль Tesla уже обойдётся в $0,32-0,36 за кВт·ч (ранее – $0,26). В Европе ситуация аналогичная.

В своем заявлении Tesla утверждает, что никогда не считала зарядные станции Supercharger источником прибыли, а весь доход от них идёт на расширение сети зарядок.

«Мы корректируем тарифы, чтобы лучше отражать разницу в местных затратах на электроэнергию и использование площадок. По мере роста нашей сети зарядок мы продолжаем открывать новые станции Supercharger, чтобы водители могли проезжать большие расстояния с минимальными затратами на бензин и нулевыми выбросами», заявили в пресс-службе Tesla.

На данный момент Tesla владеет 1 422 зарядными станциями Supercharger (12 011 стоек) по всему миру, и в текущем году их количество должно удвоиться. О строительстве станций Supercharger в Украине пока новых новостей нет.

Источник: Electrek

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