Tesla уволит 7% сотрудников для сокращения расходов

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Казалось бы, что сейчас никаких угроз автомобильному бизнесу Илона Маска — компании Tesla — нет. Как известно, недавно компания разобралась со всеми производственными проблемами и наконец начала выпускать самую доступную в линейке модель Model 3 в объемах, достаточных для возвращения к прибыльной деятельности и дальнейшему активному развитию. Но вот сегодня на сайте Tesla было опубликовано письмо с обращением Илона Маска к сотрудникам по поводу очередного необходимого сокращения штата.

Напомним, в июне прошлого года, когда Tesla переживала непростые времена, работу потеряли около 9% сотрудников. Теперь же компания решила сократить еще 7% рабочих мест. В 2018 году штат Tesla насчитывал около 45 тыс. сротрудников (данные Bloomberg); таким образом, сокращения затронут около 3150 рабочих мест. Анонсируя сокращения, Маск напомнил, что в 2018 году компания расширила штат на 30%.

Что же касается причин этого сокращения, они все те же — оптимизация штат и сокращение расходов.

Как отмечает CNBC, сокращение штата — одна из нескольких предпринятых производителем мер, нацеленных на повышение маржи. Недавно Tesla прекратила выпуск самых дешевых версий седана Model S и кроссовера Model X, а также решила свернуть реферальную программу для владельцев Tesla, позволяющую получать бонусы за привлечение друзей.

В письме Маск назвал 2018 год самым сложным и одновременно успешным в истории Tesla. Он также очередной раз подтвердил приверженность Tesla ранее выбранному курсу —сделать электромобили, аккумуляторы и солнечные батареи конкурентоспособной альтернативой традиционным транспортным средствам и источникам энергии.

Он также отметил, что сокращения — одна из вынужденных мер для достижения цели по выпуску доступной Model 3 за $35 тыс. На данный момент самая дешевая версия Model 3 в США стоит $44 тыс.

«Есть множество компаний с лучшим соотношением «жизнь-работа», потому что они больше и работают в более зрелых отраслях, где нет такой хищнической конкуренции. Я благодарю тех, кто уходит, за всё, что вы сделали для достижения наших целей. Я глубоко благодарен за ваш вклад в Tesla. Без вас мы бы не достигли всего, чего добились»

После публикации письма акции Tesla на внебиржевых торгах 18 января упали на 6,51%, до $347,31 за бумагу.

Напомним, на прошлой неделе о сокращении персонала на 10% объявила космическая компания Илона Маска SpaceX.

Источник: Tesla