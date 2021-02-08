Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов в биткоин и планирует принимать оплату в криптовалюте — после этого ее курс подскочил почти до 45 тысяч долларов

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Tesla начала эту рабочую неделю с громкого объявления — крупнейший в мире производитель электромобилей обновил свою инвестиционную политику в прошлом месяце и инвестировал 1,5 миллиарда долларов в биткоин, следует из официального отчета, поданного компанией Илона Маска в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям США (SEC).

Свое решение компания объяснила стремлением получить больше гибкости для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли, пишет CNET. Теперь автопроизводитель может инвестировать часть денег в альтернативные резервные активы, в том числе и цифровые активы.

К слову, в прошлом квартале свободный денежный поток Tesla за квартал составил рекордные 1,9 миллиарда долларов (всего за год — 2,8 миллиарда долларов), а объем денежных средств и их эквивалентов на счетах компании достиг 19,4 миллиарда долларов, увеличившись за квартал на 4,9 миллиарда долларов. Иными словами, Tesla вложила в биткоин 7,7% своих денежных средств.

Одновременно Tesla объявила, что «‎скоро» начнет принимать оплату в биткоинах, позволив клиентам рассчитываться криптовалютой за покупку товаров в своем магазине.

Само собой, криптовалютный рынок в целом и биткоин в частности положительно отреагировал на такую новость — сразу после объявления курс крупнейшей криптовалюты резко вырос и почти достиг 45 тысяч долларов за единицу. На момент написания новости новый максимум — 44 801,87 долларов за единицу криптовалюты. Последние два часа биткоин стабильно держится выше 43 тысяч долларов.

Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины).

По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет 1,3 триллиона долларов и больше 806 миллиардов (62,4%) долларов приходится на Bitcoin.

В последнюю неделю глава Tesla Илон Маск особенно активно продвигает Bitcoin и Dogecoin в соцсетях, и теперь все становится на свои места.