Tesla впервые в истории отчиталась о прибыли по итогам года и вышла на производственные мощности в 1,05 миллиона машин в год. Главное из отчета





В ночь на 28 января Tesla отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал и весь 2020 год — как и ожидалось, получила прибыль шестой квартал подряд и впервые в своей истории (она была основана в июле 2003 года) показала прибыль по итогам всего года. Тезисно рассказываем главное из отчета и конференц-звонка с инвесторами крупнейшего производителя электромобилей в мире.

Финансовые показатели

Выручка Tesla за три месяца составила 10,74 миллиарда долларов — новый абсолютный рекорд для компании. Это на 46% больше, чем год назад. Аналитики Уолл стрит ожидали 10,33 миллиарда долларов. За весь год Tesla выручила 31,5 миллиарда долларов, что тже является новым рекордом для компании. В 2019 году суммарная выручка составляла 24,58 миллиарда долларов (за 2018 год было $21,461 млрд).

Большая часть выручки по-прежнему приходится на основной автомобильный бизнес (86,7% в совокупной выручке) — 9,314 миллиарда долларов, что соответствует росту как в годовом (46%), так и в квартальном выражении (22,4%).

Валовая маржа автомобильного бизнеса (важный индикатор для инвесторов), составила 24,1% против 27,7% кварталом ранее и 22,5% в прошлом году. Расходы на НИОКР за год увеличились с 345 миллионов долларов до 522 миллиона долларов.

По итогам квартала все направления бизнеса Tesla нарастили выручку: подразделение систем производства и хранения энергии Tesla Energy (солнечные батареи и аккумуляторы) за год увеличило выручку с 436 миллионов долларов до 752 миллионов долларов. По плану Илона Маска, когда-нибудь в будущем Tesla Energy должно по выручке догнать Tesla Automotive, но сейчас это представляется чем-то нереальным. Сервисы принесли 678 миллионов против 580 миллионов годом ранее.

Как уже было сказано выше, Tesla завершила очередной финансовый квартал с чистой прибылью — это шестой прибыльный квартал подряд и впервые в своей истории компания зафиксировала прибыль по итогам всего года. Квартальная прибыль составила рекордные 270 миллионов долларов (903 миллиона если считать не по GAAP) против 105 миллионов годом ранее и 331 миллиона в третьем квартале 2020 года (пока рекордный результат). За весь 2020 год чистая прибыль составила 721 миллиона долларов против 862 миллионов долларов убытка в 2019 году. По чистой прибыли Tesla немного не дотянула до прогноза аналитиков — они ожидали $1,04 на акцию, а получилось $0,8.

Так называемых ZEV-кредитов (zero-emission vehicle) в четвертом квартале Tesla продала на 401 миллион долларов, а всего за год на 1,58 миллиарда — более чем вдвое больше, чем в 2019 году (594 миллиона долларов). Напомним, это «чистые» дотации от других автопроизводителей, не укладывающихся в экологические нормы (нормы выбросов углекислого газа на весь автопарк конкретного производителя за год). Законодательство ЕС допускает «объединение» автопарков разных производителей и компании, которые не вписываются в норму, могут избегать крупных штрафов, выкупая квоты у тех, кто выпускает экологические авто с избытком.

Свободный денежный поток Tesla, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, за квартал составил рекордные 1,9 миллиарда долларов (всего за год — 2,8 миллиарда долларов), а объем денежных средств и их эквивалентов достиг 19,4 миллиарда долларов, увеличившись за квартал на 4,9 миллиарда долларов.

После публикации отчетности акции Tesla на внебиржевых торгах подешевели на 6,85%, до $805 за одну ценную бумагу. Как отмечает Reuters, результаты оказались ниже ожиданий инвесторов и компания не сообщила, сколько планирует продать автомобилей в 2021 году.

Поставки автомобилей и текущие производственные мощности

Отчет о поставках автомобилей мы детально изучили еще в начале месяца — компания выполнила план, выпустив за год 509 373 электромобилей, из которых доставила покупателям 499 550 машин. В декабре инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал выход компании на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году. В то же время Илон Маск ранее осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин. В начале 2020 года глава Tesla допускал, что по итогам 2021 года компания выпустит 1 млн автомобилей, но в ходе сегодняшнего конференц-звонка с инвесторами сообщил о вероятном росте поставок на 50%, что соответствует 750 тыс. машин.

В прошлом году Tesla провела модернизацию (новые установки Giga Press) главного завода во Фримонте (там выпускают Model 3, Model S, Model X и новейшую Model Y), чтобы увеличить объемы выпуска Model 3 и Model Y с прежних 400 тыс. до 500 тыс. автомобилей в год. Последние недели производитель занимался наладкой линий для выпуска обновленных Model S и Model X — они получили улучшенную трансмиссию (обновленные батарейные модули и батарейные блоки, а также улучшенные силовые установки), полностью новый интерьер и обновленный экстерьер. Также Model S и Model X теперь оснащаются тепловым насосом, который до этого был доступен в младших Model 3 и Model Y. По оценкам производителя, архитектурные улучшения позволят в 5 раз быстрее проходить четверть мили при более низком расходе энергии.

Мощность линий по выпуску старших седана Model S и кроссовера Model X — 100 тыс. машин в год. Также в декабре 2020 года полноценно заработала линия Phase 2 по сборке Model Y на Gigafactory 3 — на прошлой неделе машины начали доставлять клиентам и в Китае младшие кроссоверы раскупили до второй половины 2021 года.

Общая мощность шанхайской Gigafactory 3 — 450 тыс. машин в год (250 тыс. Model 3 и 200 тыс. Model Y). Теперь официально: Tesla достигла намеченной производственной цели — ее мощности превысили 1 млн авто, как и планировалось изначально.

Планы, новые заводы и модели машин

Строительство европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге и нового американского завода Gigafactory 5 в Техасе идет очень быстрыми темпами. Завод Gigafactory 4 должен заработать уже в 2021 году (сперва будет введена линия по сборке Model Y, а следом начнется выпуск Model 3). На Gigafactory 4 уже началась установка оборудоание внутри цехов.

На Gigafactory 5 будут выпускаться Cybertruck, кроссоверы Model Y и седаны Model 3 для Восточного побережья США, а также тягачи Tesla Semi. Линия по выпуску Model Y на Gigafactory 5 тоже должна заработать в 2021 году.

В будущих автомобилях, которые будут выпускаться на Gigafactory 4 и Gigafactory 5, будут использоваться уже новые батарейные блоки с элементами 4680. Степень их готовности наглядно демонстрируют изображения ниже:

Autopilot и Full Self-Driving (FSD)

20 октября 2020 года Tesla приступила к бета-тестированию следующего крупного обновления Full Self-Driving (FSD), призванного прокачать фирменную систему Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. Изначально Илон Маск предполагал, что запуск финальной версии в США состоится в середине декабря. В начале декабря глава Tesla заявил, что он «полностью уверен» в запуске полного автопилота Tesla в «некоторых регионах» в 2021 году. 31 декабря он, отвечая в твиттере на очередной вопрос о сроках и обещаниях, сделал еще одно уточнение, заявив, что Tesla FSD будет водить безопасно и лучше, чем среднестатический водитель уже в этом году, но ручаться за регуляторные органы он не может. Иными словами, Tesla планирует довести FSD до готовности уже в этом году, но сроки его запуска будут зависеть от регулятора.

За месяцы тестирования Tesla выпустила несколько апдейтов FSD — в конце 2020 года один из тестеровщиков на своей Model 3 с FSD совершил почти полностью автономную поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес.

Tesla подтвердила, что продолжает разрабатывать суперкомпьютер Dojo экзафлопсного класса. Он будет способен обрабатывать огромные потоки визуальных данных, которые стремительно растут вместе с парком автомобилей, и эффективнее обучать машины. К настоящему моменту автомобили компании с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 3 млрд миль.

Новые примерные сроки запуска нашумевшего сервиса роботакси Tesla Network, который компания изначально планировала запустить в 2020 году, не сообщаются.

В настоящее время Tesla ведет ранние переговоры о лицензировании автопилота другим производителям.

Энергетический бизнес и сеть станций быстрой зарядки Supercharger

В минувшем квартале общие поставки домашних аккумуляторов Powerwall и промышленных Powerpack достигли рекордных 1584 МВт·ч — это на 199% больше, чем годом ранее. По итогам года поставки вырасли на 843, достигнув 3 ГВт·ч — впервые в истории. Сюда входят и поставки промышленных Tesla Megapack — нового аккумулятора емкостью до 3 МВт·ч для создания огромных хранилищ энергии.

Поставки солнечных панелей за три месяца составили 86 МВт — на 59% больше, чем годом ранее. За весь год Tesla суммарно отгрузила солнечных панелей на 205 МВт — рост на 18%.

Глобальная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger увеличилась до 2564 штук (рост на 41%), а количество точек подключения — до 23 277 штук (рост на 43%). В Украине станций Supercharger можно не ждать раньше 2022 года.

Полный финансовый отчет Tesla за четверый квартал и расшифровка конференц-звонка с инвесторами — отчет и расшифровка.