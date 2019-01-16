Tesla выпустила новое зарядное устройство Wall Connector стоимостью $500 для прямого подключения к розеткам NEMA 14-50

Компания Tesla выпустила новое компактное зарядное устройство Wall Connector with 14-50 Plug, которое подключается непосредственно к розетке, благодаря чему ее без проблем можно возить с собой использовать по мере необходимости. Стоимость новинки составляет те же $500, что и для обычной настенной зарядки Wall Connector.

Правда, подключать эту зарядку придется не к обычной бытовой розетке, а к разъему стандарта NEMA 14-50, который является одним из самых распространенных в США решений для подключения приборов с повышенным энергопотреблением.

В описании товара Tesla уверяет, что новый адаптер обеспечивает на 25% более быстрое время заряда по сравнению с комплектной зарядкой Gen 2 Mobile Connector. Он обеспечивает мощность зарядки на уровне 9,6 кВт, при этом электромобили Tesla Model S, Model X и Model 3 Long Range поддерживают ток заряда 40 А, а Tesla Model 3 Mid Range и Standard Range — 32 А.

Компания позиционирует это решение, как вариант для быстрого использования, при котором пользователю не потребуется проводить работы по установке зарядного устройства на стену и его прямому подключению к сети. К примеру, возле офиса, гостиницы или ресторана можно будет не устанавливать такую зарядку, а просто вывести на парковочное место розетку NEMA 14-50.

Впрочем, для пользователей с гаражами и частными домами с охраняемой территорией, Tesla по-прежнему рекомендует устанавливать свой стандартный настенный Wall Connector. В этом случае действительно будет иметь смысл один раз провести качественный монтаж зарядки для постоянного использования.

Источник: Tesla