Tesla якобы «накручивает» пробег, чтобы избегать гарантийных ремонтов — иск в США

Один из владельцев Model Y подал в суд на компанию Tesla и обвинил ее в намеренном завышении показателей одометра. Он заметил, что бортовая система показывает больший пробег авто, чем он фактически проезжает.

Чтобы восстановить справедливость и защитить права владельцев электромобилей, против Tesla подали коллективный иск. В нем компанию обвиняют в том, что она намеренно ускоряет работу одометров на своих электромобилях. Цель — чтобы авто быстрее выходили из-под гарантии, и компания Илона Маска могла сэкономить на ремонтах.

Истец, Нири Хинтон, утверждает, что показатели одометра в Tesla зависят не только от реального пробега, но и от потребления энергии, стиля вождения и даже «алгоритмов предсказания».

В декабре 2022 года он купил подержанный электромобиль Model Y 2020 года выпуска. В то время на одометре был указан пробег 36772 мили. Но со временем Нири Хинтон обнаружил, что одометр на его автомобиле работал как минимум 15% быстрее. В отдельных случаях одометр автомобиля показывал якобы 72 мили пробега в день, хотя на самом деле он проезжал максимум 20 миль. Из-за таких отклонений в показателях его базовая гарантия на 50 тыс. миль закончилась намного раньше. Таким образом, когда возникла поломка, ему пришлось заплатить $10 тыс. за ремонт подвески, который, как считает истец, должна была бы покрыть Tesla.

«Привязывая ограничения гарантии и лимиты пробега в аренде к завышенным показателям одометра, Tesla зарабатывает больше на ремонтах, уменьшает свои гарантийные обязательства и заставляет клиентов покупать дополнительные гарантии раньше, чем нужно», — говорится в жалобе.

Tesla и ее адвокаты отказались комментировать ситуацию, хотя компания официально отрицает все обвинения. Стоит добавить, что у Tesla нет пресс-службы.

Хинтон добивается компенсационных и штрафных выплат для всех владельцев Tesla в Калифорнии. Потенциально это может коснуться более миллиона автомобилей.

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Стоит упомянуть, что Tesla уже ранее сталкивалась с различными исками. В 2022 году против Tesla подали коллективный иск из-за ложных срабатываний тормозов. В 2024 году в коллективном иске работники обвинили компанию в расизме.

Источник: reuters