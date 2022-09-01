В США против Tesla подали коллективный иск из-за ложного срабатывания тормозов

Владелец Tesla из Сан-Франциско подал коллективный иск против компании по производству электромобилей из-за проблемы с фантомным торможением, которая, по его словам, превратила «функцию безопасности в пугающий и опасный кошмар». Хосе Альварес Толедо утверждает, что сотни тысяч клиентов Tesla готовы присоединиться к его иску.

В иске Tesla обвиняется в сокрытии рисков безопасности, связанных с системой помощи водителю Autopilot, нарушении гарантий, нечестном получении прибыли и нарушении калифорнийского закона о недобросовестной конкуренции. Истец требует наложения штрафа на компанию.

«Многие владельцы Tesla сообщают о резких, внезапных замедлениях и остановках из-за ложного срабатывания тормозной системы их автомобилей, даже если поблизости не было никаких объектов», – говорится в иске. «Когда возникает внезапный непреднамеренный сбой торможения, функция обеспечения безопасности превращается в пугающий и опасный кошмар».

Ранее Tesla была вынуждена откатить версию 10.3 своего программного обеспечения Full Self-Driving (FSD), усовершенствованной системы помощи водителю, из-за проблем с предупреждениями о столкновениях и внезапным торможением.

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После отката количество жалоб еще больше увеличилось. Национальная администрация безопасности дорожного движения получила не менее 107 с ноября по январь по сравнению с 34 за предыдущие 22 месяца. Было начало расследование инцидентов с автомобилями Tesla Model 3 и Model Y после получения 354 жалоб. А в мае агентство отправило Tesla письмо с запросом информации, в котором оно обновило количество жалоб до 758. При этом сообщений о авариях, травмах или погибших в результате этой проблемы не поступало.

Источник: The Verge