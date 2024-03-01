«Рассадник расизма»: Tesla столкнулась с групповым иском от 6 тыс. темнокожих работников

Калифорнийский суд предварительно разрешил работникам подать коллективный иск на Tesla по обвинению в расизме — заседание назначено на октябрь 2024 года.

Как отмечает Bloomberg, впервые жалоба была подана еще в 2017 году Маркусом Воном, который утверждал, что цех завода Tesla во Фремонте был «рассадником расистского поведения». Компания якобы «создала враждебную и оскорбительную рабочую атмосферу для темнокожих и/или афроамериканцев, которая включает регулярное использование слов «N****r» и «N***» и других расистских унизительных терминов», а отдел кадров «игнорировал жалобы».

Tesla изначально ответила на иск сообщением в блоге, назвав его «рассадником дезинформации». Компания отрицала правонарушения и заявила, что уволила трех человек после расследования предполагаемых расистских инцидентов.

Если дело таки дойдет до суда (Tesla могла обжаловать решение до сегодняшнего дня), то процесс разделят на две фазы: во время первого суд присяжных должен решить, предприняла ли компания достаточно действий для предотвращения дискриминации и преследования; и если да — на втором этапе истцы (а их около 6 тысяч) подадут свои требования о возмещении убытков.

Завод Tesla во Фремонте в Калифорнии также имеет бурную историю и с травмами работников — уровень травматизма там выше, чем в среднем по США. Самого же Маска обвиняют в противодействии попыткам работников объединиться в профсоюзы.

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