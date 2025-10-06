Тест подключения внешней NVIDIA RTX 5070 Ti: Thunderbolt 5 вчистую проигрывает OCuLink, а PCIe 4 превосходит оба

Внешние видеокарты (eGPU) стали популярным способом усилить игровую или рабочую производительность ультратонких ноутбуков и компактных ПК. Однако главный вопрос — какой интерфейс подключения дает наилучший результат? Сегодня существуют несколько вариантов: Thunderbolt 3/4, Thunderbolt 5 и OCuLink. Команда Try Some Tech протестировала все три и пришла к ожидаемому, но важному выводу: чистое соединение PCIe 4.0 через OCuLink обеспечивает самую высокую скорость и наименьшую задержку. Однако Thunderbolt остается более массовым и удобным решением.

OCuLink против Thunderbolt 5

OCuLink (сокращенно от Optical-Copper Link) — это высокоскоростной кабельный интерфейс, стандартизированный PCI-SIG, который обеспечивает прямое подключение PCIe между устройствами. Раньше его использовали в основном для SSD, но теперь — и для видеокарт.

В отличие от Thunderbolt или USB, OCuLink не использует туннелирование протоколов, поэтому задержка меньше, а эффективность выше. Это фактически «чистое» соединение PCIe, которое поддерживает версии 3.0 и 4.0 с четырьмя линиями, то есть пропускную способность 32-64 ГТ/с. Однако у него есть ограничения: он не поддерживает горячее подключение, не передает питание и не выводит видео, из-за чего не используется в обычных ноутбуках. Его можно применять как внутри, так и снаружи рабочих станций.

Thunderbolt 4 и Thunderbolt 5, разработанные Apple и Intel, ориентированы на потребительские устройства. Они объединяют PCIe, USB и DisplayPort в одном разъеме USB-C, создавая универсальный многофункциональный порт.

Thunderbolt 4 поддерживает PCIe 3.0 x4 (до 32 ГТ/с). Thunderbolt 5 обновился до PCIe 4.0 x4, удвоив пропускную способность до 64 ГТ/с, добавил зарядку мощностью 240 Вт и возможность передачи видео до 120 ГТ/с для топовых дисплеев.

Несмотря на удобство и универсальность, Thunderbolt имеет дополнительную задержку из-за протокольных накладных расходов. Thunderbolt 5 приблизился к OCuLink по быстродействию, но не превзошел его.

Результаты тестов

При измерении сырой пропускной способности OCuLink достиг показателей 6,6 ГБ/с (host-to-device) и 6,7 ГБ/с (device-to-host), тогда как Thunderbolt 5 показал 5,6 ГБ/с и 5,8 ГБ/с соответственно. Это значительная разница, особенно в сценариях с обработкой больших массивов данных или хранением контента.

В тестах с играми использовалась видеокарта GeForce RTX 5070 Tiподключенная к системе на базе процессора Intel Core Ultra 7 265K. В результате установили следующее:

Прямое подключение видеокарты к ПК дало наилучшие результаты.

Из-за OCuLink производительность снизилась незначительно.

А вот Thunderbolt 5 стабильно отставал от OCuLink во всех 12 протестированных играх.

В среднем Thunderbolt 5 уступает OCuLink на 13-14%, а в более требовательных играх, как Spider-Man: Miles Morales и Red Dead Redemption 2, отставание достигает 20-23%.

По сравнению с «родным» соединением через PCIe, потери Thunderbolt 5 составляют 19-25%, а максимум — 36% в Spider-Man.

Единственным исключением стала Ghost of Tsushima, где все три конфигурации показали 120 к/с — здесь частота упирается уже не в интерфейс, а в процессор.

Thunderbolt 5, безусловно, стал лучше TB4, но из-за протокольных ограничений он все еще уступает «чистому» OCuLink.

Практическая польза OCuLink в практическом плане

Несмотря на техническое преимущество, OCuLink пока остается нишевым решением. Среди потребительских ноутбуков нет моделей с этим портом, поэтому тестирование Try Some Tech проводилось на настольном ПК с Intel Core Ultra 7 265K, Nvidia RTX 5070 Ti и материнской платой с двумя портами Thunderbolt 5.

Для испытаний использовали корпус PELADN Link S-3, который имеет двойные порты Thunderbolt 5, но не комплектуется соответствующим кабелем. Для подключения через OCuLink команда применила стандартный промышленный кабель и внешнюю GPU.

Итак, Thunderbolt 5 заметно улучшился по сравнению с TB4, но еще не достиг уровня «чистого» PCIe-соединения, которое обеспечивает OCuLink. Тот, в свою очередь, гарантирует максимальную пропускную способность и минимальные задержки, но из-за отсутствия широкой поддержки и недостатка удобных функций (зарядка, передача видео, горячее подключение) он не подходит рядовым пользователям.

Для большинства потребителей Thunderbolt 4 и 5 остаются практичным компромиссом между быстродействием, универсальностью и удобством. Но для энтузиастов, которым важна каждая к/с и минимальная задержка, OCuLink остается безоговорочным лидером.

Источник: tomshardware