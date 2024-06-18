TikTok внезапно запустил новую соцсеть Whee — приложение без анонса появилось в Google Play

Создатели TikTok, сверхпопулярного приложения для коротких видео, как оказалось, работали над новой программой — она называется Whee и уже есть в списке Google Play.

Первым на появление Whee обратил внимание основатель APKMirror Артем Руссаковский (родом из Украины).

Am I the first one to report this? Bytedance, the developer of Tiktok, is testing a new app called Whee. It’s currently not available in the US but it is live in over a dozen countries.https://t.co/iNVQlVQ5C2https://t.co/n9rKnrHovE — Artem Russakovskii (@ArtemR) June 18, 2024

Сейчас приложение доступно для загрузки в Google Play (для ограниченного перечня стран) — с количеством загрузок всего 10+. Файлы APK Whee также размещены на сторонних сайтах.

Разработчик TikTok Pte. Ltd. описывает Whee как новое социальное приложение, которое может поддерживать связь пользователей с их близкими друзьями «через спонтанные моменты жизни». В официальном описании сказано, что приложение позволит снимать и делиться фото, «которые увидят только ваши друзья» — одним словом, что-то вроде очередного Instagram.

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Напомним, что у самого TikTok сейчас большие проблемы в США — законодатели требуют заблокировать приложение, если оно не перейдет к новому владельцу. В Украине также запустили петицию о запрете соцсети из-за ее связи с Китаем и распространения дезинформации и российской пропаганды — сейчас она собрала более 11 000 голосов из 25 000 необходимых.