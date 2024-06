TikTok внезапно запустил новую соцсеть Whee — приложение без анонса появилось в Google Play

Создатели TikTok, сверхпопулярного приложения для коротких видео, как оказалось, работали над новой программой — она называется Whee и уже есть в списке Google Play.

Первым на появление Whee обратил внимание основатель APKMirror Артем Руссаковский (родом из Украины).

Am I the first one to report this? Bytedance, the developer of Tiktok, is testing a new app called Whee. It’s currently not available in the US but it is live in over a dozen countries.https://t.co/iNVQlVQ5C2https://t.co/n9rKnrHovE

— Artem Russakovskii (@ArtemR) June 18, 2024