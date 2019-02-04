Energizer покажет на MWC 2019 смартфоны с выдвижной камерой, складным дисплеем и батареей ёмкостью 18000 мАч

В прошлом году компания Energizer показала на выставке Mobile World Congress 2018 смартфон Power Max P16K Pro с батареей рекордной ёмкости 16000 мАч. Но в этом году компания решила продолжать удивлять общественность и к грядущей выставке MWC 2019 она подготовила сразу 26 новых моделей смартфонов, включая модель с ещё более ёмким аккумулятором. Среди других интересных особенностей новинок также упоминаются выдвижная камера и сгибаемый дисплей. Но все эти функции реализованы в разных аппаратах.

Как сообщают осведомлённые источники, Energizer представит смартфоны в рамках линеек Power Max, Ultimate, Energy и Hardcase. При этом большинство из них будет представлять собой базовые устройства в рамках серий Energy и Hardcase. В то же время в линейке Power Max будет представлена модель с аккумулятором ёмкостью 18000 мАч. Устройства серии Ultimate предложат пользователям такие функции как выдвижная камера или дисплей с небольшим каплеобразным вырезом.

О технических характеристиках новинок пока что известно крайне мало. Лишь о серии «премиальных» Ultimate известны некоторые сведения. В частности, Energizer Ultimate U620S Pop и U630S Pop оснащаются процессорами MediaTek Helio P70 и P22, соответственно. В обоих случаях в моторизованном выдвижном блоке доступны двойные камеры для автопортретов: 16-мегапиксельный основной сенсор и 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. В случае Energizer Ultimate U620S Pop на задней панели расположена тройная камера, которая включает сенсоры с разрешением 16, 5 и 2 Мп. Аппарат несёт на борту 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Эта модель поступит на рынок в июле. Месяцем ранее можно будет купить версию Energizer Ultimate U630S Pop с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 64 ГБ.

Источник: The Verge