Топ-100 фото 2023 года по версии TIME — последствия российской агрессии в Украине и терроризма ХАМАС, «похороны» пригожина и панда

Журнал TIME опубликовал подборку из 100 основных фотографий 2023 года. Пожалуй, самая главная тема этих фотографий — Украина, если точнее — последствия российского вторжения в нашу страну. Этому посвящено как минимум 8% этой галереи.
Среди других тем этого года – террористическая атака ХАМАС с убийством мирного населения Израиля и его последствия. Протесты в разных странах, стихийные бедствия в Канаде и Гавайях, извержения вулкана, мигранты и коронация в Великобритании, детеныши панды и многое другое. Со всеми фото можете ознакомиться по
ссылке, здесь публикуем собственную выборку.
Украинские военные медики оказывают помощь раненому товарищу в полевом госпитале вблизи Бахмута, Украина, 26 февраля. Евгений Малолетка — AP
Все, что осталось от российского солдата на дороге в Донецкой области на юге Украины 26 сентября. Тайлер Хикс — The New York Times
Вид на Бахмут, место самых ожесточенных боев с российскими войсками в Донецкой области, Украина, 22 июня. Libkos — AP
Маленькие пациенты детской больницы «Охматдет» с разрисованными лицами в больничном приюте, Киев, Украина, 1 июня «День защиты детей». Николь Тунг — The New York Times/Redux
Раненый украинский солдат на медицинских носилках выкуривает сигарету перед тем, как его загружают в мобильный госпитальный автобус медики из « Госпитальеров», украинского добровольческого медицинского батальона, оказывающего первую медицинскую помощь и эвакуацию раненых украинских солдат, в Донецкой области Украины, 12 сентября. Дэвид Гуттенфельдер — The New York Times/Redux
Семья убегает от взрыва после российских ракетных обстрелов жилого квартала в Первомайском, Харьковская область, Украина, 4 июля. Александр Магула — AP.
Родственники Алексея Завадского, украинского военнослужащего, погибшего в бою 15 января в Бахмуте, во время похорон в Буче, Украина, 19 января. Дэниел Коул — AP
Раненый украинский военнослужащий находится в прифронтовом медицинском стабилизационном пункте во время нападения россии на Украину, Донецкая область, Украина, 23 апреля. Анна Кудрявцева — Reuters
Сотрудники полиции на Пороховском кладбище, где, по сообщению пресс-службы Евгения Пригожина, он был похоронен в Санкт-Петербурге, россия, 29 августа. Нанна Хайтманн — The New York Times/Redux
Разруха в кибуце Беэрри после того, как израильская армия возобновила контроль, 11 октября. Илья Ефимович — Getty Images
Молнии на фоне дыма после израильского авиаудара по городу Газа 9 октября. Mohammed Abed/AFP/Getty Images
Британский принц Уильям, принц Уэльский, принцесса Шарлотта, принц Луи и принцесса Кэтрин на коронации короля Карла III и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая. Yui Mok — WPA Pool/Getty Images
Вулкан Вильяррика, один из самых активных вулканов Южной Америки, к югу от Сантьяго, Чили, 27 сентября. Себастьян Эскобар — AFP/Getty Images
Гигантская панда Ай Бао и ее новорожденные самки-близнецы, первые в стране, в парке развлечений и животных Эверленда в Йонгине, Южная Корея, 7 июля. Everland/AFP/Getty Images.