Топ-100 фото 2023 года по версии TIME — последствия российской агрессии в Украине и терроризма ХАМАС, «похороны» пригожина и панда

Журнал TIME опубликовал подборку из 100 основных фотографий 2023 года. Пожалуй, самая главная тема этих фотографий — Украина, если точнее — последствия российского вторжения в нашу страну. Этому посвящено как минимум 8% этой галереи.

Среди других тем этого года – террористическая атака ХАМАС с убийством мирного населения Израиля и его последствия. Протесты в разных странах, стихийные бедствия в Канаде и Гавайях, извержения вулкана, мигранты и коронация в Великобритании, детеныши панды и многое другое. Со всеми фото можете ознакомиться по ссылке, здесь публикуем собственную выборку.