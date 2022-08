«Топ Ган: Мэверик» обошел по домашним сборам «Титаник» и поднялся на 7 строку данного рейтинга, став самым успешным фильмом Paramount

Самолетный блокбастер с нестареющим Томом Крузом в главной роли продолжает бить рекорды и подниматься в рейтингах киносборов. На этот раз «Топ Ган: Мэверик» удалось одержать важную психологическую победу над фильмом-катастрофой «Титаник» (1997), отобрав у него седьмую строку в рейтинге домашних сборов.

Итак, на данный момент у «Топ Ган: Мэверик» $662,5 млн сборов на домашнем рынке США, тогда как у «Титаника» — только $659,3. Что еще более важно, обогнав фильм-катастрофу, творение Тома Круза стало самым успешным фильмом для студии Paramount за всю ее 110-летнюю историю, сместив с этой позиции все тот же «Титаник».

Впереди у «Топ Ган: Мэверик» только шесть конкурентов, это Avengers: Infinity War ($678 млн), Black Panther ($700 млн), Avatar ($760 млн), Spider-Man: No Way Home ($804 млн), Avengers: Endgame ($858 млн) и Star Wars: Episode VII — The Force Awakens ($936 млн). Показательно, что все эти фильмы — супергеройская и космическая фантастика, снятая студиями The Walt Disney Company.

Если говорить о мировых сборах, то там ситуация у «Топ Ган: Мэверик» несколько хуже — фильм занимает только 13 место с весьма существенным отрывом от первого места. Так, общие сборы сиквела «Топ Гана» составляют $1,352 млрд, тогда как у лидирующего «Аватара» вдвое больше — $2,847 млрд.

Также «Топ Ган: Мэверик» стал первым фильмом Тома Круза, собравшим более $100 млн за первый уикэнд и более $1 млрд в мировом прокате.

Источник: Variety